僕が見たかった青空、ワンマンライブ「僕青祭2025」を開催！卒業を控える山口結杏ら22人が“青春”を表現

僕が見たかった青空（通称：僕青）が、10月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ「僕青祭2025」を開催した。昼夜2部構成のうち、本稿では第2部の模様をレポートする。

【写真】卒業前ラストステージの山口結杏は感謝の手紙を朗読

学園祭コンセプトの本公演では、教室を思わせるオープニングから、竹取物語をテーマにしたダンスコーナー、そして卒業を控えた山口結杏による感動のラストステージまで、22人全員が全力で青春を体現し全16曲をパフォーマンス。笑顔と涙が交錯する、まさに“僕青らしさ”が凝縮されたステージとなった。

開演前の独特な緊張感が漂う中、会場のモニターに映し出されたのは、伊藤ゆずによる袴姿での書道パフォーマンス映像。ステージ上には机や椅子が並べられ、チャイムの音が鳴り響くとメンバーが登場。着席すると同時に「空色の水しぶき」のイントロが流れ、早崎すずきの「みなさんに会えるのを楽しみにとても楽しみにしていました。今日は僕青と最高な思い出作ろうね。僕青祭スタート！」という掛け声で幕開け。机やノートを使った演出で学園祭の情景を再現しながら、疾走感あふれるパフォーマンスで観客を包み込んだ。

続く「友よ ここでサヨナラだ」では切なさの中に前へ進む決意を描き、「青空について考える」では歌詞の世界観を丁寧に表現。そして「あの頃のトライベッカ」では、ノスタルジックな旋律に合わせた軽快なステップで観客を魅了し、ライブ冒頭から“青春そのもの”のドラマが展開された。

MCでは、卒業前ラストのライブとなる山口が、「この約2年間活動してきた想いを今日のパフォーマンスに全部ぶつけて皆さんにお届けしようと思います」とこのステージに向けて特別な想いを語った。感謝と共に、この日を迎えられた喜びを噛みしめるように言葉を紡ぐ姿に、会場からは温かな拍手が送られた。

「竹取物語」をテーマにしたダンスコーナーを挟み迎えたライブ後半戦には、僕青の真骨頂とも言えるダンスナンバーを続けてパフォーマンス。「暗闇の哲学者」では重厚なビートとキレのあるフォーメーションが際立ち、22人の動きが一糸乱れぬ迫力を見せつけ、観客を圧倒。続く「真っ白に塗り直せ！」では、力強いサウンドに合わせて全員がダイナミックに躍動し、グループとしての結束とエネルギーを全身で表現。その勢いのままパフォーマンスされた「青空ディスコティック」では、ポップで華やかなディスコサウンドに合わせてオーディエンスと一体化。笑顔と熱気に包まれた僕青らしい“明るさと希望”が満ちたステージを作り上げた。

本編ラストナンバーは、メンバー22名で「炭酸のせいじゃない」を披露。杉浦英恋と八木仁愛によるアカペラから静かに始まる、この日限定の特別バージョンとなった。恋心の痛みと強がりを描いた繊細な歌詞を、透明感のあるメロディと抑えた表情で丁寧に届け、淡い切なさの中に“前を向こうとする強さ”が滲むパフォーマンスで、会場に静かな感動の余韻を残して本編を締めくくった。

アンコールでは、2部公演が卒業前最後のステージとなる山口が「こんなにも温かくて、素敵な景色を見せてくれて、本当にありがとうございました。皆さんと出会えたことが、私の誇りです。どんな時間にも終わりがあるけど、だからこそ今を信じて思いっきり楽しんで突き進んでいってほしいなと思います。私は本当にみんなのいるこのグループが大好きです。そして、このグループと私と出会ってくれた皆さんのことが大好きです」とファンとメンバーに向けて感謝の気持ちを込めた手紙を読み上げた。

そしてパフォーマンスされた「あの日 僕たちは泣いていた」では、別れや挫折を経て、それでも前へ進もうとする青春の瞬間を、繊細な歌詞と壮大なメロディで描き出した。一人ひとりの感情が重なり合うような歌声と、心情を丁寧に映し出す表情演技が印象的で、ステージ全体が静かな感動に包まれた。曲の終盤では、八木が「結杏ちゃん、ありがとう」と特別バージョンのセリフを添え、会場全体が涙に包まれるような温かな空気に。続く「マイフレンズ」では、仲間との絆や感謝の想いをまっすぐに歌い上げ、グループの優しさと結束がにじむ、心温まるシーンとなった。

その後のMCでは、リーダーの塩釜菜那が山口とファンに向けてメッセージを送った。「結杏ちゃんがいなくなって寂しさが残るだけじゃなくて、もっと前に進みたいと思っています。いなくなった分も補えるような強いグループになっていきたい。いなくなることは寂しいけれど、絶対に幸せになってほしい」と、時折涙をこらえながら語る姿に、会場からは大きな拍手が送られた。

感動の余韻が残る中、山口が望んでいた“明るく笑顔で”を叶えられる楽曲「好きになりなさい」でライブはラストを迎え、ステージ上では、涙をぬぐいながらも笑顔を見せるメンバーの姿が印象的なシーンとなった。メンバーとファンが互いに笑顔を交わし合う中、僕青らしい温かな空気に包まれながら、「僕青祭2025」は大きな拍手と感動の中で幕を閉じた。

※早崎すずきの「崎」は立つ崎