最近は嫌なことがある度にテレビ台の中へ隠れてしまうアースちゃん。そんなアースちゃんを飼い主さんが見つけて抱き上げる様子が、あまりにも尊い光景だと反響を呼び話題になりました。

「なんて可愛いのー」「取り上げた産婆さん（パパ）もむっちむちで可愛い笑」と評判で、22万回以上再生されています。

【動画：テレビ台の中に隠れた犬→父が外に出そうとすると…まるで『産まれたての赤ちゃん』のような光景】

アースちゃんのささやかな抵抗

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『sunsanpe』へ投稿された、フレンチブルドッグ「アースちゃん」の様子です。最近、嫌なことがあるとテレビ台の中に隠れてしまうという、アースちゃん。

アースちゃんにとっての嫌なこととは、お留守番のためにケージに入れられたり、お風呂で手足を洗われたりすること。そういう目に遭った時は、ささやかな抵抗としてこの狭い場所に隠れてしまうのだとか。

ささやかな抵抗への対抗手段とは？

テレビ台の中はひんやりするらしく、ここに隠れるのは久々だったとのことですが、飼い主さんがお腹をちょんちょんとつついても、全く出る気配がありませんでした。こうなると、この方法を使うしかありません。

飼い主さんはそっと両手を差し入れると、アースちゃんを捕まえて引き出します。無抵抗のアースちゃんは、寝転がった格好のままスムーズに引き出されて、いつの間にか飼い主さんの腕の中で抱っこされていたのでした。

引き出す様子がまるで…？

この様子は、まるで産まれたばかりの赤ちゃんを家族へお披露目する産婆さんのよう。思わぬ尊い光景になった要因は、飼い主さんの優しい表情と抱き方、きょとん顔で抱っこされているアースちゃんの可愛らしさにあるのでしょう。

アースちゃんの抵抗の手段がささやかなことや、引き出される時に飼い主さんの顔をじっと見ているのが、ここに来れば抱っこしてくれるのを分かっていて甘えているよう。可愛さが溢れていて、心がほっこりと温かくなりました。

この投稿へは「丁度よく収まるのね～ 形を崩さないように さすがパパさん！」「全身をご主人様に委ねてる姿は信頼の証」「居心地が良い場所なんですね」「大事に大事に取り上げてないとね」「すっごく可愛いです」「まさに…産婆さん」「普通に引き出してるように見えるけど暴れないように形を崩さないように結構コツがあるんだよ」など、赤ちゃんのように可愛いアースちゃんと、抱き上げる飼い主さんの笑顔に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『sunsanpe』では、フレンチブルドッグの「ゾーイちゃん」「コービーくん」「アースちゃん」と飼い主さんご夫婦のほのぼのとした日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sunsanpe」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。