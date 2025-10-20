飼い主さんが帰宅したら、中庭にいるはずの大型犬の姿が見えなくて…？まさかの場所で発見した時の光景が面白すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で14万7000回再生を突破しています。

【動画：家に帰ったら『中庭にいるはずの大型犬』が行方不明に→リビングに行くと…『想定外の光景』】

中庭にいるはずの大型犬がいない…？

Instagramアカウント「retoboy18」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「レト」ちゃんと暮らす飼い主さんが帰宅した時の出来事です。

この日、飼い主さんは安全対策をしたうえで、レトちゃんにお留守番をしてもらっていました。お家に帰って来たら「中庭にいるはず」と思って様子を見に行ったのですが、なぜか中庭にレトちゃんの姿は見当たらなかったとか。「まさか…」と嫌な予感がして、リビングを覗いてみると…？

まさかの場所で発見！

なんとそこにはテーブルの上に乗って、お行儀よくお座りしているレトちゃんの姿が！実は数日前も、飼い主さんが「静かだな」と思って様子をうかがうと、レトちゃんはちゃっかりテーブルに登っていたのだとか。どうやら一度テーブルに登ったのを機に、居心地の良さを覚えてしまったようです。

テーブルに登るという行為は褒められたものではありませんが、レトちゃんは特に悪さをするわけでもなく、ただちょっぴり気まずそうなお顔で大人しく座っているだけ。そのイタズラっ子なのかお利口さんなのかわからない姿を見て、怒ることもできずに呆然とする飼い主さんなのでした…。

この投稿には「可愛い」「反省してる顔ｗ」「うちの子もたまにやってますｗ」「クーラーの吹き出し前なので涼しいのですかね？」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

ついに堂々とテーブルの上へ

最初は飼い主さんのいない隙に、こっそりテーブルに登っていたレトちゃん。ところがある日、ついに飼い主さんの目の前でテーブルに登ったかと思うと、そのまま寝そべってリラックスモードに突入したとか。

レトちゃんは悪びれる様子もなく堂々としており、飼い主さんが「降りなさい」と注意しても全く動じていなかったそう。最後には渋々降りてくれたとのことですが、あまり反省はしていないようなので、今後もしれっとテーブルの上で寛ぎ始めそうな予感…！

レトちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「retoboy18」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「retoboy18」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。