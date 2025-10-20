女子フィギュアスケートで新潟市出身の17歳が快挙を達成しました。フランスで開かれたグランプリシリーズで新潟市出身初出場の中井亜美選手が頂点に立ちました。



新潟市出身の17歳・中井亜美選手。まずはショートプログラムで見せた冒頭のトリプルアクセル。きれいに着氷します。続く3回転のコンビネーションも…。



来年2月のミラノ・コルティナオリンピック代表を目指すシーズンで圧巻のショートプログラムを披露し、首位で勝負のフリーへつなぎました。





〈新潟市出身 中井亜美選手〉「今回ショートでアクセルを降りる目標がかなったので次はフリーに向けて、フリーもアクセルを完璧に飛べるように、しっかり頑張っていきたい」中井選手がフィギュアスケートを始めたのは5歳のとき。小学3年生のころには3回転のジャンプにトライしていました。〈小学3年当時 中井亜美選手〉「浅田真央さんのテレビを見てやりたいなと思いました」小学4年のときには浅田真央選手のスケート教室に参加。憧れの選手から直接、指導を受けました。真央さんのようにみんなを感動させるスケーターになりたい…。2021年4月より高いレベルを目指して中学入学と同時に練習拠点を新潟市から千葉県の船橋市に移しました。〈中庭健介コーチ〉「アミーゴ、アミーゴ。基本はやや前方で高い位置、これがポイント、そこにめがけていきたい」指導するのは国際大会の出場経験が豊富な中庭健介コーチ。中井選手の強みについてこう話していました。〈中庭健介コーチ〉「何に対しても負けず嫌いで、(ジャンプの）高さはそんなにないんですけどとにかく回転が鋭いこととあとは流れがあることですね」中井選手の切り札は3回転半のトリプルアクセル。女子では飛べる選手が少ない大技です。2年半前当時14歳の中井選手はオリンピックへの思いをこう語っていました。〈新潟市出身 中井亜美選手〉「ミラノオリンピックには自分は出られる年齢なので、そこはしっかり考えていきたいし、見ている人が楽しそうだなとかすごいきれいだなと思ってくれるようなスケーターになりたいです」そしてショートプログラム首位で迎えた10月18日のフリー。最初のトリプルアクセルは手をつきましたが着氷します。それでも、3回転3回転のコンビネーション。3連続のジャンプシークエンスも決めるなど、安定したジャンプと伸びのあるスケーティングでしなやかな演技を見せました。得点が出ると…コーチと一緒に驚きの表情。そして…初出場のグランプリシリーズで見事、頂点に立ちました。〈新潟市出身 中井亜美選手〉「シーズン前半で予想していなかった状況になっているので本当にうれしいですし、次の2戦目で今後の運命が変わってくると思うので次も表彰台に乗れたらいいと思っています」新潟市出身の若きヒロインがオリンピックの代表争いに名乗りを上げました。