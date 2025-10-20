ゴディバ、創業100周年記念でアニバーサリーイヤー商品の第1弾として「100年の遊び心 コレクション」を期間限定販売
来年に創業100周年を迎えるゴディバ ジャパンは、アニバーサリーイヤー商品の第1弾として「100年の遊び心 コレクション」を、来年1月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで期間限定販売する。
ゴディバの歴史は、1926年にベルギーのショコラティエ、ピエール・ドラップスが始めた家族経営の小さなチョコレート工房から始まった。来年、創業100周年を迎えるゴディバの100周年コンセプトを体現する「100年の遊び心 コレクション」を発売する。
たったひと粒に、無限の創造力を注ぎ込み、極限の美しさと究極の味わいを閉じ込めてきた100年。「こんなことをしたら、喜んでくれるかな」「こんなものをつくったら、驚いてくれるかな」そこには、おいしい、美しい、を超えた、“遊び心”が常にあったという。これからの100年。ますます効率やスピードが重視される世の中になるかもしれない。その中で、“遊び心”はもっともっと大切になっていくと思うのだという。“遊び心”は、なにげない日々に驚きと楽しさを届け、人生に幸せを運んでくれるものだから。これまでの日々に、“遊び心”を。これからの世界に、“遊び心”を。GODIVA、100周年。
「100年の遊び心 コレクション」は、100周年を迎えるゴディバが送り出す、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。時代を超えて愛され続けるチョコレートから100周年記念粒などを、シックで華麗なパッケージに詰め合わせた、アソートメントとグランプラスをご用意しました。これまでの軌跡と未来に想いを馳せて、驚きと喜びを運ぶ”遊び心”を込めたチョコレートと共に、100年の歴史を巡る旅を楽しんでほしいという。
［小売価格］
100年の遊び心アソートメント3粒入：1944円
100年の遊び心アソートメント6粒入：3564円
100年の遊び心アソートメント10粒入：5292円
100年の遊び心アソートメント13粒入：6696円
100年の遊び心グランプラス12粒入：6264円
100年の遊び心ギフトバッグ（S）：154円
（すべて税込）
［発売日］2026年1月8日（木）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp