来年に創業100周年を迎えるゴディバ ジャパンは、アニバーサリーイヤー商品の第1弾として「100年の遊び心 コレクション」を、来年1月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで期間限定販売する。

ゴディバの歴史は、1926年にベルギーのショコラティエ、ピエール・ドラップスが始めた家族経営の小さなチョコレート工房から始まった。来年、創業100周年を迎えるゴディバの100周年コンセプトを体現する「100年の遊び心 コレクション」を発売する。

たったひと粒に、無限の創造力を注ぎ込み、極限の美しさと究極の味わいを閉じ込めてきた100年。「こんなことをしたら、喜んでくれるかな」「こんなものをつくったら、驚いてくれるかな」そこには、おいしい、美しい、を超えた、“遊び心”が常にあったという。これからの100年。ますます効率やスピードが重視される世の中になるかもしれない。その中で、“遊び心”はもっともっと大切になっていくと思うのだという。“遊び心”は、なにげない日々に驚きと楽しさを届け、人生に幸せを運んでくれるものだから。これまでの日々に、“遊び心”を。これからの世界に、“遊び心”を。GODIVA、100周年。

「100年の遊び心 コレクション」は、100周年を迎えるゴディバが送り出す、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。時代を超えて愛され続けるチョコレートから100周年記念粒などを、シックで華麗なパッケージに詰め合わせた、アソートメントとグランプラスをご用意しました。これまでの軌跡と未来に想いを馳せて、驚きと喜びを運ぶ”遊び心”を込めたチョコレートと共に、100年の歴史を巡る旅を楽しんでほしいという。

［小売価格］

100年の遊び心アソートメント3粒入：1944円

100年の遊び心アソートメント6粒入：3564円

100年の遊び心アソートメント10粒入：5292円

100年の遊び心アソートメント13粒入：6696円

100年の遊び心グランプラス12粒入：6264円

100年の遊び心ギフトバッグ（S）：154円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月8日（木）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp