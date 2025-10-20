「ポップマート」POP UPが渋谷に出現！売り切れ中のピエロラブブやスカルパンダがずらりお目見え
「POP MART（ポップマート）」のキャラクターたちが、ハロウィンにちなんだ姿で渋谷・キャットストリートにお目見え！
2025年10月24日（金）〜31日（金）に開催されるポップアップでは、ラブブなどが人気のTHE MONSTERS、トゥインクルトゥインクル、ディムーら新商品のお買い物が楽しめるそうですよ。
【渋谷】「ポップマート」のハロウィン限定POP UP
『Why So Serious』がテーマのポップアップは、渋谷のハロウィンナイトに迷い込んだような、愉快でちょっと不思議な体験ができるのだとか。
会場では、“とっておきのショー”を届けるべく、ピエロになったポップマートのキャラたちが出迎えてくれますよ。
ちょこっといたずら気分で、サーカスの舞台裏みたいなポップアップに足を運んでみて。
売り切れ中の新シリーズ「WHY SO SERIOUS？」も登場
イベントでは、オンラインで売り切れ中の新シリーズ「WHY SO SERIOUS？」のグッズが、種類豊富に販売される予定です。
ブラインドボックス仕様の「WHY SO SERIOUS シリーズ ぬいぐるみペンダント」（税込3740円）は、ノーマル8種＋シークレット1種＋スーパーシークレット1種がラインナップ。
サーカスで活躍していそうなラブブやトゥインクルトゥインクルなど、さまざまなキャラクターがランダムで1体入っていますよ。
「WHY SO SERIOUS シリーズ ペンダントチェーン」（税込1760円）は、チェーンをバッグに取り付けて持ち運びたい！
ぬいぐるみペンダントを追加すると、かわいさが倍増しそうです。
「WHY SO SERIOUS シリーズ マグネット シールクリップ ストレージボックスセット」（税込1485円）は、裏面にマグネットが付いていて、冷蔵庫にペタっと貼り付けられますよ。
ボックスに6つ入っているクリップは、お菓子の封口止めとして使えてとっても実用的です◎
写真中央にある「WHY SO SERIOUS シリーズ LABUBU キャンディーポーチ」（税込3080円）のバッグ本体は、約19cm×19cmほどの大きさ。
ラブブのお顔が大きくあしらわれており、ファンにはたまらないデザインですね。
もふもふとした質感で、つい触りたくなっちゃいそう。
「WHY SO SERIOUS シリーズ CRYBABY ぬいぐるみペンダント」（税込4180円）には、まんまる涙が両頬についたクライベイビーが登場しています。
サーカス団に変身した格好が、ハロウィン前のいまの時期にぴったり。
スカルパンダの「You Found Me！」シリーズにもご注目
スカルパンダの「You Found Me！」シリーズにも注目です。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ ミニバッグ」（税込2255円）は、横のチャックを開けると中に小物が入りますよ。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ スマホストラップ」（税込2255円）のストラップには、スカルパンダのぬいぐるみが付いており、眺めるたびにほっこりしちゃう。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ ぬいぐるみペンダント」（税込3740円）は、きらっきらのおめめに目を惹かれます。
「SKULLPANDA You Found Me！シリーズ イヤホンケース Pranky Peanut」（税込3080円）と「SKULLPANDA You Found Me！シリーズ イヤホンケース Moldy Muffin」（税込3080円）は、チャックを開けてイヤホンをしまうタイプのケース。
スカルパンダのお顔がもこもこなので、外部からの衝撃も吸収してくれそうです。
ポップマートのキャラをゲットしに渋谷ポップアップへGO！
ご紹介したグッズのほかにも、ポップマートのグッズがお目見えする予定。
ポップアップへの入店は完全事前抽選制で、公式LINEで10月19日（日）23:59までに申し込みをして、その後に当選する必要があるので、ちょっぴり注意が必要です。
当選した人は、ハロウィンの雰囲気をたっぷり味わいながら、お買い物を楽しんでくださいね。
©POP MART
HALLOWEEN POP UP SHOP『Why So Serious』
場所：Creative Space Akademeia 21 Harajuku 1F/2F（東京都渋谷区神宮前5-27-7）
期間：2025年10月24日（金）〜31日（金）
営業時間：12:00〜19:00
休館日：10月28日（火）
※営業時間は変更または臨時休業となる場合あり
※入場は完全事前抽選制
※現金は使用不可
ポップマート公式LINE
https://page.line.me/225dzidx
特設ページ
https://www.popmart.com/jp/
参照元：株式会社POP MART JAPAN プレスリリース
2025年10月24日（金）〜31日（金）に開催されるポップアップでは、ラブブなどが人気のTHE MONSTERS、トゥインクルトゥインクル、ディムーら新商品のお買い物が楽しめるそうですよ。
【渋谷】「ポップマート」のハロウィン限定POP UP
『Why So Serious』がテーマのポップアップは、渋谷のハロウィンナイトに迷い込んだような、愉快でちょっと不思議な体験ができるのだとか。
ちょこっといたずら気分で、サーカスの舞台裏みたいなポップアップに足を運んでみて。
売り切れ中の新シリーズ「WHY SO SERIOUS？」も登場
イベントでは、オンラインで売り切れ中の新シリーズ「WHY SO SERIOUS？」のグッズが、種類豊富に販売される予定です。
ブラインドボックス仕様の「WHY SO SERIOUS シリーズ ぬいぐるみペンダント」（税込3740円）は、ノーマル8種＋シークレット1種＋スーパーシークレット1種がラインナップ。
サーカスで活躍していそうなラブブやトゥインクルトゥインクルなど、さまざまなキャラクターがランダムで1体入っていますよ。
「WHY SO SERIOUS シリーズ ペンダントチェーン」（税込1760円）は、チェーンをバッグに取り付けて持ち運びたい！
ぬいぐるみペンダントを追加すると、かわいさが倍増しそうです。
「WHY SO SERIOUS シリーズ マグネット シールクリップ ストレージボックスセット」（税込1485円）は、裏面にマグネットが付いていて、冷蔵庫にペタっと貼り付けられますよ。
ボックスに6つ入っているクリップは、お菓子の封口止めとして使えてとっても実用的です◎
写真中央にある「WHY SO SERIOUS シリーズ LABUBU キャンディーポーチ」（税込3080円）のバッグ本体は、約19cm×19cmほどの大きさ。
ラブブのお顔が大きくあしらわれており、ファンにはたまらないデザインですね。
もふもふとした質感で、つい触りたくなっちゃいそう。
「WHY SO SERIOUS シリーズ CRYBABY ぬいぐるみペンダント」（税込4180円）には、まんまる涙が両頬についたクライベイビーが登場しています。
サーカス団に変身した格好が、ハロウィン前のいまの時期にぴったり。
スカルパンダの「You Found Me！」シリーズにもご注目
スカルパンダの「You Found Me！」シリーズにも注目です。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ ミニバッグ」（税込2255円）は、横のチャックを開けると中に小物が入りますよ。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ スマホストラップ」（税込2255円）のストラップには、スカルパンダのぬいぐるみが付いており、眺めるたびにほっこりしちゃう。
「SKULLPANDA You Found Me! シリーズ ぬいぐるみペンダント」（税込3740円）は、きらっきらのおめめに目を惹かれます。
「SKULLPANDA You Found Me！シリーズ イヤホンケース Pranky Peanut」（税込3080円）と「SKULLPANDA You Found Me！シリーズ イヤホンケース Moldy Muffin」（税込3080円）は、チャックを開けてイヤホンをしまうタイプのケース。
スカルパンダのお顔がもこもこなので、外部からの衝撃も吸収してくれそうです。
ポップマートのキャラをゲットしに渋谷ポップアップへGO！
ご紹介したグッズのほかにも、ポップマートのグッズがお目見えする予定。
ポップアップへの入店は完全事前抽選制で、公式LINEで10月19日（日）23:59までに申し込みをして、その後に当選する必要があるので、ちょっぴり注意が必要です。
当選した人は、ハロウィンの雰囲気をたっぷり味わいながら、お買い物を楽しんでくださいね。
©POP MART
HALLOWEEN POP UP SHOP『Why So Serious』
場所：Creative Space Akademeia 21 Harajuku 1F/2F（東京都渋谷区神宮前5-27-7）
期間：2025年10月24日（金）〜31日（金）
営業時間：12:00〜19:00
休館日：10月28日（火）
※営業時間は変更または臨時休業となる場合あり
※入場は完全事前抽選制
※現金は使用不可
ポップマート公式LINE
https://page.line.me/225dzidx
特設ページ
https://www.popmart.com/jp/
参照元：株式会社POP MART JAPAN プレスリリース