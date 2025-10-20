秋の倉敷に夫婦で1泊5万円「少しでも宿泊費を安くするには……」65歳男性が語るシニア旅行の工夫
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：徳島県
現在の現預金：20万円、リスク資産：100万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：15万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2024年10月に妻」と訪れた「1泊の倉敷」旅行だそうです。
中でも、川沿いに白壁の蔵や町家が並ぶ歴史的なエリアである「美観地区」を訪れたことが、特に思い出に残っているとのこと。
ただし、自家用車での旅は「長距離運転による疲れ」が気になったとあり、車で倉敷を訪れる際は「事前に駐車場の位置を確認しておくと、スムーズ」だったとも語っています。
年金生活においては「生活費を抑えて余剰分を」旅費に回してやりくりしていると言います。
最後に、これから旅行を計画しているシニア世代に向けて「少しでも宿泊費を安くするには、宿についていろんなWEBサイトを見て比較」するのがおすすめとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
