「全員かわいい」吉田沙保里、美人めいっ子含むスリーショットを公開！ 「お姉さんになってて泣ける」
元レスリング日本代表選手の吉田沙保里さんは10月19日、自身のInstagramを更新。美人なめいっ子と一緒に撮影したスリーショットを公開しました。
【写真】吉田沙保里＆美人めいっ子含むスリーショット
ファンからは「可愛い〜」「全員かわいい」「2人ともお姉さんになってて泣ける」「沙織さん綺麗すぎるよ！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】吉田沙保里＆美人めいっ子含むスリーショット
めいっ子に「ラブブ」をプレゼント吉田さんは「らぶぶ これで全色なのかな？」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目に美人なめいっ子と一緒に撮影したスリーショットを載せました。流行中のキャラクター「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみを並べていますが「シークレットがないのが悔しいけど…2人とも気に入ってくれたから良かった」とあり、こちらは吉田さんが彼女たちにプレゼントしたようです。
「叔母に吉田沙保理は最強だろ」5月25日の投稿でも「姪っ子ここちゃん 小学生最後の運動会見に行ってきました」と報告し、めいっ子とのツーショットを公開していた吉田さん。ファンからは「え!!ココちゃんこんな大きくなられたんだ!!」「叔母に吉田沙保理は最強だろ」などの声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)