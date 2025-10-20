秋に行きたいと思う「北海道の絶景スポット」ランキング！ 2位「知床五湖」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「北海道の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然豊かな場所は気候的に秋がぴったりだと思うから」（20代女性／神奈川県）、「紅葉と湖を1度に眺めることができそうだから」（20代女性／秋田県）、「世界自然遺産の知床半島にある五つの湖。秋は周囲の山々や森が真っ赤に染まり、湖面に映る紅葉が幻想的。散策路や展望台から大自然を満喫できます」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「綺麗な花畑を見たいから」（30代女性／静岡県）、「すごく景色が綺麗だからです」（50代女性／兵庫県）、「マリーゴールドやサルビアなどを見ることができるから」（40代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：知床五湖（斜里郡斜里町）／45票世界自然遺産にも登録されている知床の森に点在する5つの湖。湖面に知床連山が映り込む神秘的な景色が魅力で、季節ごとに様々な表情を見せてくれます。秋には周囲の山々が色づき、雄大な自然と紅葉のコントラストを楽しむことができます。特に、散策路を歩きながら見る景色は格別です。
1位：富良野のラベンダー畑（富良野市・中富良野町・上富良野町）／65票本来は夏のイメージが強い富良野のラベンダー畑ですが、秋にも緑の絨毯や一部で咲く花、そして周辺の山々の景色が楽しめます。広大な大地に広がる風景は北海道らしさを感じさせ、澄んだ秋の空気の中でゆっくりと散策するのもおすすめです。初夏とはまた違った落ち着いた美しさがあります。
