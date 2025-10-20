◇パCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンクー日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルSの第6戦が20日に行われ、中4日で先発したリバン・モイネロ投手（29）が7回3安打1失点と好投し、マウンドを後続に託した。

第1戦で7回5安打無失点と好投した左腕が中4日でマウンドに立った。初回をわずか7球で3者凡退に打ち取った左腕。2回は先頭の郡司に左中間への二塁打を許したものの、後続を右飛、三ゴロ、二ゴロに仕留めた。

しかし、先制点をプレゼントされた直後に日本ハム打線につかまった。4回先頭の矢沢に右翼線への二塁打とされると、レイエスを空振り三振に斬ったものの、郡司に左翼線への適時二塁打を打たれた。それでも集中力を切らさず、2死一、三塁からは石井を中飛に打ち取り、追加点を許さなかった。

5回、6回と3人斬り。6回2死、中前に抜けそうな打球を川瀬が好捕。ハイタッチで喜んだ。7回2死では代打・マルティネスに四球を選ばれると、グラブを叩きつけて悔しがる場面も。続く進藤を3球三振に抑える、圧巻の投球。7回93球を投げ、3安打1失点で救援陣にマウンドを託した。