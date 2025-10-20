静岡県伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選が行われ、“反田久保派”が19人当選、田久保市長の失職が確実な状況となりました。

■号外のミダシは…

失職は“ほぼ確実”な状況まで追い込まれました。

「市議選の号外です」

20日朝、静岡県伊東市で配られた新聞の号外。そのミダシは「伊東市長、失職濃厚」。

伊東市民

「当然だと思いますけど。停滞してますよね、市の仕事が」

受け取った人の中には、伊東市の前市長の姿も。

伊東市 小野達也前市長

「市長の個人的なことで解散なされたということ。有権者のみなさんも判断材料になったんではないか」

■まばらな拍手響く

自らの学歴詐称疑惑から不信任を突きつけられ、議会を解散、選挙の道を選んだ静岡県伊東市の田久保真紀市長。20日、当選した市議が集まる場に姿を見せ、こう語りかけました。

伊東市 田久保真紀市長

「今、伊東市はたくさんの問題を抱えておりまして、私のもとにたくさんの市民から直接のご意見・ご要望が寄せられています。活発な議論・たくさんの政策を掲げていただいて、伊東市の発展のために新しい議会で尽力いただけたら」

会場には、まばらな拍手が響きました。

19日に行われた投開票の結果、事前アンケートで市長への不信任決議に反対と答えた“田久保派”の新人が当選。満面の笑みを浮かべていましたが、選ばれた市議20人のうち、“味方”となりそうなのはこの新人ただ一人。“反田久保派”が19人当選、事実上の田久保市長の信任選挙に敗北した格好です。

この結果について、20日…

伊東市 田久保真紀市長

「勝った負けたという表現より、市政が前に進むためにいい機会になったと」

また、投票率が前回選挙よりも10ポイントあまり上回ったことについては…

伊東市 田久保真紀市長

「話題になっていたということももちろんあると。全く今まで選挙をやったことないような方が初めて選挙に携わったということも影響しているのかなと」

■失職した場合…市長選は12月中旬に 出馬に含み

31日に行われる見通しの臨時議会で“反田久保派”19人が不信任案に賛成した場合、失職することになります。

仮に失職した場合、次の市長選に出馬するか問われると…

伊東市 田久保真紀市長

「そこに関しましては私が出たいというよりも、もう一度私に挑戦してもらいたいと思っていただけるかが大事だと。みなさんのお声を聞きながら、考えていきたいと思っております」

出馬に含みを持たせた田久保市長。失職した場合、市長選挙は50日以内、12月中旬に行われることになります。