ÁÆÉÊ¡¡Mrs.GREEN APPLE¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¥Á¥¯¤ê¡Ö¤è¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤³¤«¤é¡Ä¤â¤¦ÌµÅ¨¤ä¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£²£°Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Ïº£·î£±£¶Æü¡¢¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥º£²¤Î´°·ë¤È¥Õ¥§¡¼¥º£³¤Î³«Ëë¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤ÏÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¾õ¶·¤òÀ°Íý¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¤¬´ÉÍý¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡Ù¤Ê¡×¤È¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡ÖÎò»Ë¤äÊ¸²½Åª¤ÊÇØ·Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ë·ç¤±¤ëÉ½¸½¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡¢¥Õ¥§¡¼¥º£³¸À¤¦¤È¤ë¾ì¹ç¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡Ö¡Ø¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤è¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤³¤«¤é¡£¤â¤¦ÌµÅ¨¤ä¤Æ¡£¤¢¤ì¤ò¤Ø¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»à¤Ì¤Û¤É¿Íµ¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Íµ¤¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÉÔÎÑ¤â°û¼ò±¿Å¾¤â¥¯¥¹¥ê¤â¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ç¡©¡¡ÆÃ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤È¥¯¥¹¥ê¤·¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ç¡£¤½¤é¤½¤¦¤ä¡¢ÈÈºá¤ä¤«¤é¡×¤ÈàÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃá¤ò¥«¥Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£