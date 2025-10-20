タレントの松本明子が２０日、東京・浅草の「東洋館」で行われた９月に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント「がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い」にサプライズ登場した。

林家たい平が主催し、ぺーの他、タレントの松村邦洋、桂米助、林家木久蔵らが出演し、２００席のチケットは販売開始日に完売。チャリティーＴシャツなどを販売した。

松本は松村の出番の際に「はっはっは〜」パー子のものまねをしながら登場。「ぺーさんのニュースを聞いてなにかできることはないかなと思っていた」と明かし、松村とネタを披露した。

主催のたい平は「昨日の夜中に手作りした」というペー、パー子カラーのピンク座布団に座り、あいさつ。「（火災で被害にあわれた）皆さんが一日でも早くいつもの生活に戻るにはどうしたらいいか考えた」と改めて会の意図を説明。東洋館の松倉由幸社長からも「無料でかしてあげるから」と粋な計らいがあったという。

この日はペー、パー子が開演時間から楽屋入り。たい平は「うるさいです。楽屋の個室はドアを閉め切っています」と元気な様子を明かした。松村も「今年は阪神とぺーが燃えてる」とギャグを言いつつ、「ぺーさんは楽屋で誕生日がどうのこうのとうるさいですよ」と話し、ぺーのものまねを披露した。

２度目のチャリティーイベントはきゅりあん大ホールで、１１月４日に行う予定だ。出演者は岩崎宏美、テリー伊藤、戸田恵子、松村邦洋、アンジェリーナ１／３、林家木久扇、三遊亭好楽、桂米助、柳亭市馬、神田茜、林家木久蔵、桂三木助、蝶花楼桃花、林家あずみ、林家咲太朗、たい平、ペー。