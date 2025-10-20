俳優の松田洋治、石田ゆり子、映画プロデューサーの鈴木敏夫氏が２０日、都内で「もののけ姫」４Ｋデジタルリマスター（宮崎駿監督、２４日公開）のＩＭＡＸプレミア試写会舞台あいさつに登壇した。

１９９７年に初公開され、今もなお、国内外から人気を博している「もののけ姫」。今作はスタジオジブリ監修のもと、最高画質の４Ｋデジタルリマスターで再上映される。

松田は当初、主人公・アシタカの声優をする事を知らなかったという。「役のオーディションを受けて、それっきり何の連絡も無かった。映画館で特報が出て、それを見た方から『洋治すごいね。ジブリでの新作の主役やるんだね』って聞いて…。俺主役やるんだってビックリした」と裏側を明かした。

公開から２８年がたった「もののけ姫」は、これまで観客動員数１５００万人を記録。興行収入は２００億円を超え、名作の１つにも挙げられるが、松田はここまでの大ヒットは予想していなかったという。「ジブリの新作ですから、ヒットするとは思っているんですが、ここまで…っていう。この作品はちっちゃい子とか、家族連れはしんどいから、数字的にはそこまで出ないんじゃないかって上条（恒彦）さんがおっしゃってて。ふたを開けてみたらあんなことになって。えらいことになったなって思いました」と大ヒットに驚いた様子だった。

作品のすごさについて、サン役の石田は「海外に行くと、『どんな作品に出ていますか』と聞かれる。その時に『もののけ姫でサンの役をやっています』って言うとものすごい尊敬されて。『わお！』って感じになるのは、さすがジブリ。本当にすごいこと」と四半世紀たっても色あせない作品のすごさを改めて感じていた。