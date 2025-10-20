◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの先発・モイネロ投手が、7回1失点の力投を見せました。

15日に行われた日本ハムとのCSファイナルステージ第1戦でも先発登板したモイネロ投手。110球を投げ7回無失点の力投で、チームを勝利に導きました。その後は両チーム3勝ずつと最終戦にもつれたこの日、中4日でマウンドにあがります。

初回を三者凡退に抑えると、2回には両チーム初ヒットを浴びるも無失点に抑えたモイネロ投手。3回にはソフトバンク打線が好機で先制点をつかみ、1点の援護を手に4回のマウンドにあがります。しかし先頭・矢澤宏太選手に2塁打を浴び、1アウトから好調・郡司裕也選手に2打席連続ヒットとなる同点タイムリーを浴びました。

それでも後続を抑えると、以降は三者凡退の好投を継続。5回にはソフトバンクが川瀬晃選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。モイネロ投手は7回、2アウトから代打・マルティネス選手を打席に迎え、四球での出塁を許すも、後続を空振り三振に抑えました。

このマルティネス選手への四球には、思わずマウンドにグラブをたたきつける姿も見せたモイネロ投手。いつもは穏やかな姿を見せるモイネロ投手ですが、勝利への執念をのぞかせました。