県内で今年2件目の、クマによる人への被害です。けさ、立山町でごみ出しをしていた84歳の女性が後ろから来たクマに引っかかれて、肩や腰に軽いけがをしました。女性は「何が起こったのかわからかなった」と当時の状況を語りました。



被害にあった女性（84）

「後ろからバーンと突き倒されるような状態。一瞬、何が起こったのか分かりませんでした」



武道キャスター

「常願寺川にほど近い立山町でけさクマの目撃がありました。ごみ出しに来た高齢の女性が振り返ると、背後にクマがいたということです」





きょう午前6時30分ごろ、立山町の三ツ塚新公民館のそばでごみ出しをしていた84歳の女性が背後から成獣とみられるクマ1頭にぶつかられたうえ、引っかかれました。女性は一輪車を使ってごみを出していましたが、目を離したすきに突然一輪車が倒れる音が聞こえ、その直後、クマが背中にぶつかってきたということです。被害に遭った女性「一輪車倒れたときにすごい音したんですよね。だもんだから、その音にびっくりして逃げたんではないかな。（突き飛ばされて）下に転びました。そして、こうやって振り返ったら、北の方へ逃げてった」女性は、左肩と右腰を引っかかれて軽いけがをしました。当時着ていた服は4か所がかぎ型に裂けていて、クマの力の強さを示しています。被害に遭った女性「病院行ってから、だんだんなんかここ（右腰）が痛くなって。息するのにもちょっと響く」現場の目の前にある畑にはクマとみられる足跡が残っていたほか、女性がクマが逃げたのを見た方角にある住宅の敷地では、ふんも見つかりました。記者ふんはけさ見つけた？ふんが見つかった住宅に住む男性「今出てきて見た。きのうまではなかった。怖いね」記者クマ対策は？ふんが見つかった住宅に住む男性「いや今のところないね。初めてやからね（この地域に）来るのは」町や警察、猟友会が付近をパトロールしましたが、クマは見つかっていません。クマによる人への被害は、県内では今年5月に南砺市で60代の男性が襲われて軽いけがをして以来、今年2件目です。立山町では、小中学校で保護者に登下校の送迎を依頼したほか、あす朝の登校に合わせてパトロールを行います。クマの目撃情報は週末にも相次ぎました。田んぼから姿を見せて、住宅の敷地を歩き回っていくクマ。きのう午前8時前、魚津市石垣の住宅に設置された防犯カメラに映りました。吉田颯人記者「クマの姿が捉えられたのは、魚津市の中山間地域です。クマは住宅の玄関のすぐ目の前を走り去っていきました」この住宅では去年、クマ対策で柿の木を切ったばかりで、住民の男性は「驚いた」と話していました。さらに、富山市大山地域の東福沢では、きょう未明、市が設置したAIカメラにクマ1頭の姿がとらえられ、警察や自治体が注意を呼びかけています。