今月23日のプロ野球ドラフト会議で指名が期待される県関係選手を紹介するシリーズです。



3回目のきょうは、県内初の通信制高校野球部から夏の主役となった未来高校富山の江藤蓮投手です。



今年の夏、創部8年目にして初の甲子園出場を果たした未来富山。その原動力となったのがエースで4番の江藤蓮投手です。



あの夏から2か月、江藤投手は次の目標に向けて歩み始めています。





江藤蓮投手「小さいころからプロ野球選手っていう夢を掲げてやってきたので、本当に夢の舞台です」クセのない投球フォームから最速145キロのストレートと5種類の変化球を繰り出す本格派左腕の江藤投手は長野県出身。中学時代まで全国的には無名の存在でした。進学先に選んだ未来富山は、生徒24人全員が野球部に所属し、午後からは野球に打ち込める独自のカリキュラムで活動しています。教室が併設されている魚津市の施設で共同生活を送っています。食事の配膳や片付け、部屋の掃除も分担して行います。夕食を終えたあとも室内練習場でバッティングや筋力トレーニングに取り組む文字通り野球漬けの日々を過ごしてきました。江藤蓮投手「良い環境で野球を2年半やらせていただいたので、とても成長できたと思います」富山で過ごした2年半で大きな成長を遂げた江藤投手。今年春には、高校日本代表候補に選ばれ本格派左腕として全国でも注目を集めました。そして、今年春の県大会3回戦。江藤投手は、視察に訪れたプロ野球6球団のスカウトの前で自己最速を更新する145キロをマーク。ドラフト戦線に名乗りを上げました。江藤蓮投手「ここが自分の部屋です」2年半を過ごした寮の部屋。江藤蓮投手「甲子園で使ったこのグローブが一番印象に残ってます。甲子園のマウンドは自分にとって、とても良い経験になった場所ですし、たくさん課題も出たので」夏はノーシードから富山大会を制し、満を持して上がった甲子園のマウンド。しかし、球が上ずりまさかの8失点を喫します。固かったプロへの決意が揺らぎました。江藤蓮投手「自分のピッチングで負けた試合だったので、気持ち的に少し沈んでる部分もあったりして一瞬迷ったんですけど。今までずっとプロ野球選手を目指してやってきた中で『ここで終わるわけにはいかない』と思って」甲子園で見えた課題を見つめ直し、現在は体力づくりに励んでいる江藤投手。その将来性にNPB11球団が興味を示しています。未来富山初のプロ野球選手へ！その時を待ちます。江藤蓮投手「プロ野球選手になれたら応援していただいた方に恩返しできるように頑張ってプレーしたいと思います」県高校野球界に新たな風を吹き込んだ左腕が描いたサクセスストーリー。その「第2章」の始まりを告げるプロ野球ドラフト会議は今週木曜日に行われます。県内の高校生では、氷見高校3年の冨樫慶哉選手など3人がプロ志望届けを出しています。シリーズ最終回は、ドラフト前日のあさって22日です。上位指名の呼び声高い富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手を紹介します。