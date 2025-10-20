プロ野球の話題です。10月23日に行われるドラフト会議。オイシックス新潟アルビレックスBCから指名が期待される選手をご紹介します。



NPB参加2年目、着実にレベルアップしたオイシックスは去年より順位を1つ上げ、7位でシーズンを終えました。



観客動員数はのべ10万人を突破。巨人に次ぐ2番目の多さで県内での野球人気も熱を帯びています。



そして……23日に行われるのがセ・リーグ、パ・リーグ12球団への道が開けるプロ野球ドラフト会議。





オイシックスの選手が目指す舞台です。指名が期待される投打のキーマン、3選手に注目します。まずは、北海道出身・エースの能登嵩都。緩急を活かし、空振りも取れる本格派の右腕です。ことしは、最多勝や最多奪三振など主要タイトルを総なめ。今シーズンの躍進の理由とは。●能登投手「平均して1試合のフォアボールの数が減ったので、そこが去年とは違って計算できるところにはなった。悔いの残らない 満足できる1年だった」一番近くで見てきた野間口貴彦ヘッドコーチも太鼓判を押します。●野間口ヘッドコーチ「一番成長したピッチャーだとは思いますし、複数の球団が見に来ているなかで最高なパフォーマンスを見せたので、可能性は出てきたのではないかなと思います」昨シーズンの5勝から今シーズンは12勝と存在感を示した能登。1軍で活躍する選手相手にも臆さないマウンドさばきにスカウトも注目。ドラフトにかける思いも人一倍です。●能登投手「小さいころからの一番の夢ですし、逆に小さい子どもたちに夢を見せる立場に慣れたらいいなと思いながら野球をしているので、そのチャンスがあるような年にはできたと思っているので、かからないかな。かかったらいいなとは思っています」続いては、沖縄県出身・外野手の知念大成。ことしは打点王に・最多安打のタイトルを獲得。バッティングに磨きがかかった1年となりました。●知念選手「日々できなかったことができるようになったり、後退もしながら、前進で来ているのではないかなと思います」昨シーズンは首位打者を獲得し指名が期待されましたが名前が呼ばれることはありませんでした。●知念選手「考え方だったり、メンタルの持って生き方だったり、目に見えない点が去年より成長しているので、2年目にして去年より周りを見られるようになってきたのかなと思います」長打を意識した今シーズン。去年は4本だったホームランがチームトップの9本に。努力の結果は数字にも表れています。●ファンは「知念さんがやっぱり頑張ってるよね。一生懸命って感じがするもんね。見ていて、元気もらえます」夢を追い、沖縄を離れて始まった挑戦。誰よりも熱い男が雪国・新潟で吉報を待ちます。●知念選手「どこの球団でも、育成30位でも、50位でも行くつもりなので、入れたからには必死になって頑張りたいと思います」そして、もう1人。北海道出身の左腕、牧野憲伸。ことし6月に先発から中継ぎに転向しシーズンを通して徐々に球速がアップ！8月に150キロの大台に到達すると、9月には自己最速の153キロを記録。剛腕サウスポーがドラフト候補に名乗りを上げました。●牧野投手「真っ直ぐの球速は、ずっと春から課題にして取り組んでいたので、そこは一番(成長を)実感します」Q.やはり、ご自身のなかで一番の武器は真っ直ぐ？「いや。違いますね。僕のなかではチェンジアップとか、カーブとか。緩急をうまく使わないと、真っ直ぐだけじゃ全然ダメなんで、緩急を武器にして使っていきたいですね」150kmを超える直球に緩い変化球を合わせバッターを抑えていく。確立したピッチングスタイルに自信を見せます。●牧野投手「この1年で変わったところは見せられたので、60％くらいです。自信は」オイシックスから新たなステージへ羽ばたく選手は現れるのか。その時を待ちます。さらに、この3選手以外にも、ドラフト指名がかかる選手を紹介します。長岡市出身の目黒宏也投手です。ことしは、抑えのひとつ前・8回を任され、球威を上げ、圧巻のピッチングを見せました。新潟県内でずっと野球をしてきた、目黒投手が次のステージに羽ばたくことに期待されます。