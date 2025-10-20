＜時間オーバー平気な親＞個人面談で長々お喋りしている保護者にイラッ！みんなも経験したことある？
年に何回か行われる「個人面談」。保護者が学校に行って先生と2人で話し、普段のわが子の様子を知ったり、悩みを相談できたりする貴重な時間ですよね。そんな個人面談はあらかじめ1人1人の持ち時間が決まっていますが、先日ママスタコミュニティでは「個人面談で長々喋る親ってなんなの？」というタイトルで、こんな怒りの投稿が寄せられました。
『小学生の子どもの個人面談。順番2番目だし、1人目が終わる時間から30分空いているからスムーズに面談できると思ったら、20分も待った。1人目が時間通りにきていたら、50分も超えて喋っていることになるんだけど。別に問題児でもなんでもない子の親。笑いながら出てきて、焦ったようにめっちゃ謝られたんだけど、面談リストで次の人がいるのわかっているよね。先生も何を考えているんだか。もう時間になったら空気を読まずにすぐにノックして、退出させたらよかった。遠慮してやらなかった自分にむかつく。私は5分で終わった。あー、もうたかだか20分なんだけどさ』
私も経験あるよ！個人面談で待たされたママたち
『私も経験ある。次の人も待つ状態になっちゃって椅子がなかった。普段話す相手がいないから話しちゃうんだろうね』
『私も経験あるけど、暇すぎて廊下の絵を眺めていたらドアが開いていて、声が聞こえてきた。家での様子を話しているだけで特に悩みってほどでもなく、先生と盛り上がっているだけに感じた。後の人にどう思われてもいいという考えの生き方なのかもね』
前の人が予定通りに終わらず、個人面談が始まる前から待たされたという投稿者さん。初めての経験なのか、苛立ちを露わにしていた投稿者さんですが、同じような経験をしたことがあるママは少なくありませんでした。あまりにも前の人の面談が長引いてしまい、次の順番である自分の次の人まで待っていたことがあるというエピソードもありました。緊急性のある話やわが子に関する深刻な相談をしているならまだしも、ただ楽しく談笑しているだけの様子が垣間見えると、自分の時間を奪われた気がしてイライラしてしまうのも理解できますよね。
自分が長々とお喋りをしていたと次の人に勘違いされたエピソード
『投稿者さんの場合2番目だから話しすぎの人がわかるけど、私は途中の順番で私の前からすでに時間がずれているのに、私が終わって次の人がいたから「こんにちは〜」と声をかけたら、ガン無視で睨まれたことがあるわ。私は「このままだと最後の人何時になるんだよ」と思って、むしろ持ち時間より早めに切り上げたのに』
『40分くらいオーバーしているお母さんいたな。私の前の人も待っていて、お互い初対面だけど苦笑い。先生と保護者が立ち上がる音がしたから「やっと終わった？」と思ったら、立ったまま話していて馬鹿笑い。後ろの人に申し訳ないと微塵も思わないのかね』
この他にも個人面談で待たされたエピソードとして、自分の順番がきた時点ですでに予定時間はズレ込んでいたのに、自分が長々とお喋りをしたせいだと次の人に疑われてしまった経験があるママもいました。「私の前からすでに時間が押していたんです！」と思わず弁解したくなってしまうシーンですよね。またあまりに前の人の面談が終わらないために、次に待っている保護者と顔を見合わせ、気まずい時間を過ごしたことのあるママも。
個人面談は前の人が長引くことを想定しておくといい？
『長男が小4のときの担任の先生がタイマーで「お母さん残り10分です」「残り5分です」と細かに教えてくれたわ。親から本当に言いたいことや言いにくいことは残り3分で言い出すらしくて「言いたいことないですか？」と何回も聞かれた』
『私は扉を覗くよ』
『前の人が長くて時間が押すなんて想定済みだから、気長に待つのみ。自分の番が早く終わるということは問題なしなんだなあと思って、安心して帰るだけ』
投稿者さんは「先生も何を考えているんだか」として、その長いお喋りを止めようとしなかった担任の先生にも問題があると指摘していました。個人面談はあらかじめ持ち時間とスタート時間がプリント等で配布されているので、自分が面談できる枠は理解しているはずです。また先生も次の人が予定通りに学校にきて待っていることも想定しているわけですから、タイマーなりで時間管理をする必要はありますよね。実際にタイマーで面談中に時間を細かく区切って「話したいことがあればあと3分で話すように」と促す先生もいるようでした。投稿者さんも今回のようなことが起きないように、先生にタイマーなどの希望を言ってみてもいいかもしれませんね。
またあまりにも待たされているのであれば、ドアをノックしたり、扉から覗いたりして、それとなく終わるよう催促するというママもいました。一方で現実的に考えて「個人面談は時間が押すのが当たり前」と捉えるママもいました。むしろ2番目以降の人は時間通りにスタートするほうが珍しい、待つ時間があると覚悟しておいたほうがイライラせずに済むかもしれませんね。もちろん1時間も遅れるようでは問題がありますが、30分程度であれば許容範囲と考えておくべきなのかもしれません。
