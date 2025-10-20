¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯ÅÅµ¤¤¬¡Ä¡×°æ·å¹°·Ãà·ãÊÑ¥í¥Ã¥¯á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»(ÀéÍÕ»Ô)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¬¥ë¥¢¥ï¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤ÈÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤Û¤É¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¡¢É½¾ð¤â¥Ý¡¼¥º¤â¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡Ä¥í¥Ã¥¯´¶¤¢¤Ã¤Æ´®¤é¤ó¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£