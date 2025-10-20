ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR日豊線宗太郎〜市棚で特急がシカと衝突 列車に遅れ（10月20日午後… JR日豊線宗太郎〜市棚で特急がシカと衝突 列車に遅れ（10月20日午後7時14分ごろ発生） JR日豊線宗太郎〜市棚で特急がシカと衝突 列車に遅れ（10月20日午後7時14分ごろ発生） 2025年10月20日 19時54分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、20日午後7時14分ごろ、日豊線宗太郎〜市棚で、にちりん16号(宮崎空港午後5時17分発小倉行き)がシカと衝突した。同7時43分ごろ、同線小倉〜南宮崎で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡市西区の建物火災で消防隊出動 姪浜駅南3丁目10番付近（10月20日午後7時18分ごろ） 福岡・大木町で兵庫県警名乗り「クレカに関する事件で連絡。書類は届いているか。今、独り住まいか」 女性の携帯に不審電話 福岡・嘉麻市で福岡県警名乗り「京都府警逮捕の男があなたのカードを持っていた」 「出頭して」と言い切断する 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, リハビリ, 射出成形機, 長野, 介護, 東京, 介護タクシー, 置床工事, 老人ホーム, 住宅