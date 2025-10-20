大阪・関西万博　フランスパビリオン （C）ORICON NewS inc.

　大阪・関西万博のフランスパビリオンに併設のブーランジェリーは、MAISON KAYSER（メゾンカイザー）が運営していた。首都圏をはじめ、全国に多数の店舗があり、フランス館の味を楽しめる。

　なお、ルクア大阪店は20日、公式サイトに限定商品「クールロゼ」について販売方法変更のお知らせを掲載。万博フランス館の店舗で「クールロゼ」は人気商品だった。

　同店は「限定商品として販売しております『クールロゼ』ですが、想定を大幅に上回るご好評をいただいている状況を鑑み、10／20（月）より以下の通り販売方法を変更致します。皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。以下、販売方法の全文（10月20日時点）

【販売方法】
7時30分・10時30分・14時30分より店頭モニター前で当日該当枠のみ有効な整理券を配布致します。
整理券をお持ちのお客様は、販売開始時刻（8時・11時・15時）から4時間以内に整理券をご持参の上、再来店をお願い致します。

※整理券をお持ちで再来店の場合も、お会計お待ち列にお並びいただく事となりますのでご容赦ください。
※4時間以上経過した場合は自動的にキャンセル扱いとさせていただきます。
※整理券を配布開始時間の30分以上前から店頭でお待ちいただく事は、通行の妨げとなりますのでご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
※整理券の配布枚数につきましては、変動する場合がございますので非公表とさせていただきます。
※店頭・電話を問わずクールロゼのご予約承りは停止致します。
※10/19（日）までに受注済みの商品はご予約通りのお渡しと致します。
※10/20（月）に限り、8時の整理券配布はございません。

【個数制限】
お一家族につき1日1個限り

■全国のメゾンカイザー店舗（公式サイトより）
東京23区内
・MAISON KAYSER　白金高輪本店
・MAISON KAYSER　松屋銀座店
・MAISON KAYSER　コレド日本橋店
・MAISON KAYSER　日本橋高島屋店
・MAISON KAYSER　大丸東京店
・MAISON KAYSER　池袋サンシャイン店
・MAISON KAYSER　神楽坂店
・MAISON KAYSER　西武池袋店
・MAISON KAYSER　東京ミッドタウン店
・MAISON KAYSER　五反田店
・MAISON KAYSER　広尾プラザ店
・MAISON KAYSER　伊勢丹新宿店
・MAISON KAYSER　新宿高島屋店

関東（東京23区外）
・MAISON KAYSER　そごう横浜店
・MAISON KAYSER　そごう千葉店
・MAISON KAYSER　グランツリー武蔵小杉店
・MAISON KAYSER　幕張店
・MAISON KAYSER　伊勢丹立川店

東北（仙台）
・MAISON KAYSER　泉パークタウンタピオ店

東海（名古屋）
・MAISON KAYSER　名古屋店
・MAISON KAYSER　JR名古屋タカシマヤ店

関西
・MAISON KAYSER　あべのハルカスウイング館店
・MAISON KAYSER　ルクア大阪店
・MAISON KAYSER　JR京都伊勢丹店

九州
・MAISON KAYSER　大丸福岡天神店
・MAISON KAYSER　SAKURAMACHI熊本店