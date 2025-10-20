万博フランス館のパン、食べられる店 ルクア大阪店は限定商品が大反響で販売方法変更【店舗一覧】
大阪・関西万博のフランスパビリオンに併設のブーランジェリーは、MAISON KAYSER（メゾンカイザー）が運営していた。首都圏をはじめ、全国に多数の店舗があり、フランス館の味を楽しめる。
【写真】万博フランス館のパン「クールロゼ」&ミャクミャク
なお、ルクア大阪店は20日、公式サイトに限定商品「クールロゼ」について販売方法変更のお知らせを掲載。万博フランス館の店舗で「クールロゼ」は人気商品だった。
同店は「限定商品として販売しております『クールロゼ』ですが、想定を大幅に上回るご好評をいただいている状況を鑑み、10／20（月）より以下の通り販売方法を変更致します。皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。以下、販売方法の全文（10月20日時点）
【販売方法】
7時30分・10時30分・14時30分より店頭モニター前で当日該当枠のみ有効な整理券を配布致します。
整理券をお持ちのお客様は、販売開始時刻（8時・11時・15時）から4時間以内に整理券をご持参の上、再来店をお願い致します。
※整理券をお持ちで再来店の場合も、お会計お待ち列にお並びいただく事となりますのでご容赦ください。
※4時間以上経過した場合は自動的にキャンセル扱いとさせていただきます。
※整理券を配布開始時間の30分以上前から店頭でお待ちいただく事は、通行の妨げとなりますのでご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
※整理券の配布枚数につきましては、変動する場合がございますので非公表とさせていただきます。
※店頭・電話を問わずクールロゼのご予約承りは停止致します。
※10/19（日）までに受注済みの商品はご予約通りのお渡しと致します。
※10/20（月）に限り、8時の整理券配布はございません。
【個数制限】
お一家族につき1日1個限り
■全国のメゾンカイザー店舗（公式サイトより）
東京23区内
・MAISON KAYSER 白金高輪本店
・MAISON KAYSER 松屋銀座店
・MAISON KAYSER コレド日本橋店
・MAISON KAYSER 日本橋高島屋店
・MAISON KAYSER 大丸東京店
・MAISON KAYSER 池袋サンシャイン店
・MAISON KAYSER 神楽坂店
・MAISON KAYSER 西武池袋店
・MAISON KAYSER 東京ミッドタウン店
・MAISON KAYSER 五反田店
・MAISON KAYSER 広尾プラザ店
・MAISON KAYSER 伊勢丹新宿店
・MAISON KAYSER 新宿高島屋店
関東（東京23区外）
・MAISON KAYSER そごう横浜店
・MAISON KAYSER そごう千葉店
・MAISON KAYSER グランツリー武蔵小杉店
・MAISON KAYSER 幕張店
・MAISON KAYSER 伊勢丹立川店
東北（仙台）
・MAISON KAYSER 泉パークタウンタピオ店
東海（名古屋）
・MAISON KAYSER 名古屋店
・MAISON KAYSER JR名古屋タカシマヤ店
関西
・MAISON KAYSER あべのハルカスウイング館店
・MAISON KAYSER ルクア大阪店
・MAISON KAYSER JR京都伊勢丹店
九州
・MAISON KAYSER 大丸福岡天神店
・MAISON KAYSER SAKURAMACHI熊本店
【写真】万博フランス館のパン「クールロゼ」&ミャクミャク
なお、ルクア大阪店は20日、公式サイトに限定商品「クールロゼ」について販売方法変更のお知らせを掲載。万博フランス館の店舗で「クールロゼ」は人気商品だった。
同店は「限定商品として販売しております『クールロゼ』ですが、想定を大幅に上回るご好評をいただいている状況を鑑み、10／20（月）より以下の通り販売方法を変更致します。皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。以下、販売方法の全文（10月20日時点）
7時30分・10時30分・14時30分より店頭モニター前で当日該当枠のみ有効な整理券を配布致します。
整理券をお持ちのお客様は、販売開始時刻（8時・11時・15時）から4時間以内に整理券をご持参の上、再来店をお願い致します。
※整理券をお持ちで再来店の場合も、お会計お待ち列にお並びいただく事となりますのでご容赦ください。
※4時間以上経過した場合は自動的にキャンセル扱いとさせていただきます。
※整理券を配布開始時間の30分以上前から店頭でお待ちいただく事は、通行の妨げとなりますのでご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
※整理券の配布枚数につきましては、変動する場合がございますので非公表とさせていただきます。
※店頭・電話を問わずクールロゼのご予約承りは停止致します。
※10/19（日）までに受注済みの商品はご予約通りのお渡しと致します。
※10/20（月）に限り、8時の整理券配布はございません。
【個数制限】
お一家族につき1日1個限り
■全国のメゾンカイザー店舗（公式サイトより）
東京23区内
・MAISON KAYSER 白金高輪本店
・MAISON KAYSER 松屋銀座店
・MAISON KAYSER コレド日本橋店
・MAISON KAYSER 日本橋高島屋店
・MAISON KAYSER 大丸東京店
・MAISON KAYSER 池袋サンシャイン店
・MAISON KAYSER 神楽坂店
・MAISON KAYSER 西武池袋店
・MAISON KAYSER 東京ミッドタウン店
・MAISON KAYSER 五反田店
・MAISON KAYSER 広尾プラザ店
・MAISON KAYSER 伊勢丹新宿店
・MAISON KAYSER 新宿高島屋店
関東（東京23区外）
・MAISON KAYSER そごう横浜店
・MAISON KAYSER そごう千葉店
・MAISON KAYSER グランツリー武蔵小杉店
・MAISON KAYSER 幕張店
・MAISON KAYSER 伊勢丹立川店
東北（仙台）
・MAISON KAYSER 泉パークタウンタピオ店
東海（名古屋）
・MAISON KAYSER 名古屋店
・MAISON KAYSER JR名古屋タカシマヤ店
関西
・MAISON KAYSER あべのハルカスウイング館店
・MAISON KAYSER ルクア大阪店
・MAISON KAYSER JR京都伊勢丹店
九州
・MAISON KAYSER 大丸福岡天神店
・MAISON KAYSER SAKURAMACHI熊本店