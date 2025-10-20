映画『８番出口』が、スペインで開催されたシッチェス・カタロニア国際映画祭のコンペティション部門で最優秀音楽賞を受賞したことが公式サイトで発表されました。

人気ゲームの実写化で、二宮和也さん（42）が主演する『８番出口』。音楽は中田ヤスタカさん （CAPSULE）と網守将平さんが担当しています。

■音楽担当の中田ヤスタカ・網守将平が喜びのコメント

第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭（現地時間の10月9日から19日まで開催）で、コンペティション部門に正式出品されていたこの作品。現地でのプレミア上映を経て、最優秀音楽賞を受賞しました。

中田さんは「このたびの受賞を心から嬉しく思います。 今回の音楽は、これまで自分が手がけてきたどの作品とも異なるサウンドになりました。 この映画の持つ独特の世界観から自然に導かれたものであり、監督と幾度もアイデアを交わす中で少しずつ形が見えていったものです。 作品に関わったすべての方々に感謝いたします」とコメント。

また、網守さんは「地下通路という極めて限定的な世界観を描く上では、微細な音一個も作品全体に強く影響します。案の定針に糸を通すような難しい作業でしたが、川村監督から次々と出てくるアイデアや同時並行で制作されていた中田ヤスタカさんの楽曲からも多くのヒントを頂き、なんとか完遂することができました。シッチェス映画祭での受賞の報せを聞き、自分のつけた音楽がしっかり作品を支えることができていたとわかり安堵しています。作品に関わってくれた全ての皆さんに深く感謝します」と、喜びを明かしました。