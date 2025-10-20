鹿児島ユナイテッドFCは、おととい18日、ホームで鳥取と対戦。

逆転勝利で4試合ぶりの勝点3を掴み取りました。

残り7試合と終盤戦に突入しているJ3。自動昇格ラインと勝点8差の3位につけるユナイテッドは、12位の鳥取と対戦しました。

立ち上がりからペースを掴み、相手ゴールに迫ったユナイテッド。しかし、あと一歩、ゴールを奪えません。

すると、前半39分、カウンターに持ち込まれると、サイドに展開されまさかの失点。鳥取にワンチャンスをものにされます。

それでも、6000人の応援を背に、エンドが変わった後半11分。吉尾のピンポイントクロスを田中が合わせ同点に追いつくと、24分には途中出場・ンドカの折り返しに青木。

SB青木のゴールで逆転に成功します。

さらに終盤には、自らボールを奪ったンドカが今シーズン6点目を挙げ勝負あり。

3対1で逆転勝ちのユナイテッド、4試合ぶりの白星を掴みました。

（1ゴール1アシスト ンドカ チャールス 選手）「きょうの試合で点を取りたいと強く思っていて、達成できて良かった。結果を残せるよう、頑張っていきたい」

（相馬直樹監督）「次がまた大事になってくるので、しっかり繋げられるようにしていきたい」

勝点3を積み上げたユナイテッド。順位は3位のままで、自動昇格ラインとの勝点差は、5に縮まりました。次の試合は、今度の25日土曜日、アウェーで11位の岐阜と対戦します。

