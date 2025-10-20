ちくわでかさ増し！「揚げないチキン南蛮」が簡単＆家族も大満足

もも肉一枚で二人ぶん！揚げないチキン南蛮

甘酢をからめた揚げ鶏にタルタルソースがたっぷりかかったチキン南蛮は、大人も子どもも大好きなメニューですね。家族の夕食に作ろうとして冷蔵庫をチェックしたら、もも肉が1枚しかなかった……という時にもあきらめないで！ 上手にかさ増しすれば、ふたりぶんのチキン南蛮が作れます。

今回は揚げずに作れる、かさ増しチキン南蛮のレシピをご紹介します。

ちくわがお肉みたいな食感に

食べやすくカットした鶏もも肉とちくわに衣をつけて揚げ、フライパンでこんがり揚げたら、甘酢だれを煮からめます。あとはタルタルソースを添えるだけ！

材料を小さめに切れば、お弁当のおかずにもなりますよ。

簡単＆おいしくて大好評

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「ちくわもお肉もおいしい！」「鶏肉足りなくて困ってたけどちくわで増やして大満足！」と、かさ増し要員のちくわが大好評。お弁当に詰めたというレポートも多く投稿されています。





鶏肉と練り物のうまみが両方味わえるひと皿に、家族みんな大満足！お酒のおつまみにもなるチキン（＆ちくわ）南蛮、ぜひ試してみてください。