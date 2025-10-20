通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間が８．１％に急低下、自民と維新が連立合意で

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.14　5.46　6.30　6.40
1MO　9.16　6.23　7.42　6.89
3MO　9.08　6.40　7.69　7.22
6MO　9.24　6.70　8.15　7.42
9MO　9.34　6.90　8.41　7.61
1YR　9.38　7.05　8.63　7.76

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.25　8.25　7.17
1MO　8.22　8.93　7.51
3MO　8.58　8.84　7.47
6MO　8.95　9.15　7.66
9MO　9.24　9.38　7.79
1YR　9.39　9.53　7.92
東京時間19:17現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間が９．１％付近から８．１％付近へと急低下している。自民と維新の連立政権が合意されたことで、イベントリスクが剥落する格好になっている。あすには高市首相の誕生となる。