通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が８．１％に急低下、自民と維新が連立合意で
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.14 5.46 6.30 6.40
1MO 9.16 6.23 7.42 6.89
3MO 9.08 6.40 7.69 7.22
6MO 9.24 6.70 8.15 7.42
9MO 9.34 6.90 8.41 7.61
1YR 9.38 7.05 8.63 7.76
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.25 8.25 7.17
1MO 8.22 8.93 7.51
3MO 8.58 8.84 7.47
6MO 8.95 9.15 7.66
9MO 9.24 9.38 7.79
1YR 9.39 9.53 7.92
東京時間19:17現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間が９．１％付近から８．１％付近へと急低下している。自民と維新の連立政権が合意されたことで、イベントリスクが剥落する格好になっている。あすには高市首相の誕生となる。
