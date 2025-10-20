◆関西学生秋季リーグ 最終節２回戦 立命大４Ｘ―３同大（２０日・わかさスタジアム京都）

立命大がサヨナラ勝ちで１２季ぶり（中止の２０年春除く）４０度目の優勝を決めた。

２回無死二塁、角井翔一朗一塁手（４年＝智弁和歌山）の中越え２ランで先制した。この一打が、元オリックスの下山真二氏らに並ぶ１シーズン最多タイの５本塁打目（新リーグ）。波に乗ると、７回１死一塁では、一時、勝ち越しとなる右越え三塁打を放った。

角井の２安打３打点の活躍で、試合は３―３で延長戦に突入。最後は、１０回１死一、二塁で坂下晴翔中堅手（４年＝立命館慶祥）が右越えサヨナラ打を放った。

角井は、智弁和歌山の２０２１年夏の甲子園優勝メンバー。ただ、今秋までリーグ戦のスタメン出場はなかった。「このままでは終われないという気持ちもあって、一日、一日を大事に過ごした結果」と角井。オフも返上して続けた努力が、最後に結果に結び付いた。

チームは２０２４年春に大学史上初の１０戦全敗を喫した。「２年間、『誰でもできる当たり前のことを誰にもできないくらい徹底してやろう』と言ってきた。あとは選手の技術を生かして、それが花開いた」と片山正之監督。昨秋３位、今春２位を経て、全校から勝ち点を奪う完全優勝を飾った。