タレント上沼恵美子（70）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。司会を務めていた番組で、ゲストの大物歌手のマネジャーから20個にも及ぶ「NG質問リスト」を渡され、困り果てた思い出について語る場面があった。

番組アシスタントの同局・北村真平アナウンサーと芸能人へのインタビューについてトークしていた上沼は「事務所うるさいよね」と言及。実姉との漫才コンビ「海原千里・万里」時代にABC系「シャボン玉プレゼント」で司会を務めていた時のことを回想した。

「これ聞かないでくださいっていうのが一番多かったのが、森昌子ちゃんが復帰されたことがあったんですよ。それで番組来てくれて。そしたらうるさいわけよ。マネージャーが。これは絶対聞かないことって（リストを）20個ぐらい。見たら、全部聞きたいことやねん。えらいこっちゃって」と、19年に芸能界を引退した元歌手の森昌子さんとの共演時に言及し、困惑したことを明かした。

それでも「昌子ちゃん、素晴らしい人なんでね。上沼さん、何でもいいから聞いてくださいって言うねん。リスト見せたら、そんなのいいですって言ってくれて。全部聞いたった」と、森さんの意向もあって、NGリストを無視したことを明かした。

「そしたらやっぱり面白かった。全部答えてくれるしさ」とし、「昔からマネージャーさんより私の方が親しいねん。それはありますよ。いろんな相談受けたりしてたしね」と、森さんとの関係性が奏功したと語っていた。