日本維新の会と自民党は連立政権を樹立するため、先ほど午後6時すぎから党首会談を行っています。県内の自民党と維新の会の幹部は、連立をどう受け止めているのでしょうか。



日本維新の会の吉村代表は、先ほど午後6時すぎから自民党の高市総裁と東京都内で会談しています。会談では、連立政権の合意書に署名しました。



維新は入閣はせず、当面は閣外協力するということです。



県内の自民と維新の幹部は、連立政権合意をどのように受け止めているのでしょうか。





富山維新の会 柴田巧代表「1回目から、高市早苗と書くことに先ほど正式に決まりました。我々がある意味、政権に入ることによって、連立与党になることによって、やっぱり緊張感をもたらしていきたいと。これまでできなかった改革がですね、進むようにしていきたいと思ってまして、そういうことを通じて、閉塞状況にあるこの日本の政治状況を変えていく、前に進めていきたい、また目下の物価高対策など成果をより早期に生み出していきたいと」自民党県連 宮本光明幹事長「全てではないとしてでも、その政策の一致できる維新と連立の合意がなされたということについて、地方の党組織として、現段階で諸手を挙げてということではないけれども、一つの政権の安定という意味ではこれは歓迎すべき点だなというふうには思っています。今度はやっぱり地方を巻き込んだ選挙体制ということになってくれば、党本部はしっかり地方の声を聞いて、決定していっていただかないと困るということは申し上げていくつもりです」