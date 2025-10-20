M!LK¡¢¿·¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡õ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«¡¡TikTok¤Ë¤Æ°ìÉôÀè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡M!LK¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ò10·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜÆü24»þ¤è¤êTikTok¤Ë¤Æ°ìÉôÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛM!LK¡¢10·î27ÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î¿·¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤²á¤®¤ÆÂ¸ºß¤´¤È¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡ª¡É¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥°¥ëー¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¾þ¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ëー¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Î10·î23ÆüÊüÁ÷²ó¤Î23»þÂæ¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬·èÄê¡£Æ±Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢M!LK¤Ï12·î¤«¤é2026Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP!¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÁ´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ£À®¤·¡¢Åìµþ ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇM!LK¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÉPREMIUM MILK¡É²ñ°÷Àè¹Ô¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë