Adoワールドツアー凱旋公演『よだか』開催に向けて「Ado全世界共通凱旋模試」を実施
Adoが、10月20日より「Ado全世界共通凱旋模試」を開催する。
■凱旋公演は東京ドーム＆京セラドーム大阪で開催
この施策は、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』の凱旋公演として11月に東京ドームと京セラドーム大阪で行われるドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』の開催に合わせて実施。模試は特設サイトにて実施されるので、全世界どこからでも参加可能。
また、「Ado全世界共通凱旋模試」のドア横ポスターが、10月20日から26日まで東急電鉄の車内に掲出される。
■ライブ情報
『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』
11/11（火）東京・東京ドーム
11/12（水）東京・東京ドーム
11/22（土）大阪・京セラドーム大阪
11/23（日）大阪・京セラドーム大阪
