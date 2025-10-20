Adoワールドツアー凱旋公演『よだか』開催に向けて「Ado全世界共通凱旋模試」を実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが、10月20日より「Ado全世界共通凱旋模試」を開催する。

■凱旋公演は東京ドーム＆京セラドーム大阪で開催

この施策は、自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』の凱旋公演として11月に東京ドームと京セラドーム大阪で行われるドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』の開催に合わせて実施。模試は特設サイトにて実施されるので、全世界どこからでも参加可能。

また、「Ado全世界共通凱旋模試」のドア横ポスターが、10月20日から26日まで東急電鉄の車内に掲出される。

■ライブ情報

『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』

11/11（火）東京・東京ドーム

11/12（水）東京・東京ドーム

11/22（土）大阪・京セラドーム大阪

11/23（日）大阪・京セラドーム大阪

