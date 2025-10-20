玉ねぎやトマトなど食卓に欠かせない野菜が高騰していて、飲食店からは悲鳴の声も上がっています。一方で、値下がりしている野菜はないのか、地元のスーパーに話を聞きました。

■玉ねぎ1箱4500円が6500円にも…





本格フレンチが味わえる名古屋市西区の「dai－DAN～en～」。この店の人気メニューは、じっくり煮込んだ子牛のタンに玉ねぎソースを合わせた逸品「カルボナード」です。

店では、玉ねぎを月40キロほど使っているといいますが、今悩ましいのが、玉ねぎの価格高騰です。



藤井昭彦オーナー：

「正直言ってすごく厳しいですね。肉3キロに対して、タマネギ20個ぐらい（入れて）煮込む。（タマネギを）使わないようにすることができない料理なので、こちらが我慢するところ」



農林水産省が発表した野菜の食品価格では、トマトや白菜など8品目中7品目が平年を上回る価格に。中でも玉ねぎは、平年比1.5倍と高騰しています。

この店では、今年5月には1箱25キロを4500円ほどで仕入れていましたが、今では6500円になることも。



さらに、煮込み料理やソースに欠かせないトマトも、今年初めと比べておよそ500円値上がりしています。そのためカルパッチョなどでは、トマトの量を減らしたり、他のもので代用しています。

藤井オーナー：

「夏の暑さで色がつきにくい。ミニトマトも上がったなと思う。1盛り400円だったのが500円になったりとか」



苦しいのは、ほかにも…。今年、奇跡の豊漁と言われた「サンマ」です。旬の食材としてテリーヌなどに使い、月60本ほど仕入れますが、以前と比べて身は小ぶりに。さらに価格も、2週間くらい前には1尾50円ほど値上がったといいます。

藤井オーナー：

「身が痩せているなと。スーパーで見ても、いいなと思うものは高いですよね。コスパはよくないけど、仕方ないです。率直な感想としては、値上げしたい気持ちはありますけど、そうするとお客さんが大変な思いをするので、そこは価格据え置きで。これからどれだけ値上がりするかで（状況は）変わってきてしまう」

■客から悲鳴「躊躇する」「今は我慢」





愛知県瀬戸市のスーパー「いせや」で20日、客に話を聞くと、悲鳴が聞こえてきました。



トマトやタマネギを購入した客ら：

「やっぱり高いなと思って躊躇したんですけど」

「トマトは毎日食べている。急行列車みたいに、とっとことっとこ（値段が）上がっていっちゃう。値下がりしてほしい」

「ちょっと高いなと思うけど、今は我慢の時間だね」

去年は4個430円だったトマトは、今では数を1つ減らし3個で519円まで値上がり。食卓に欠かせない玉ねぎも、去年は3個で214円でしたが、今では324円に。



高騰の理由は、今年の猛暑で収穫量が減ったためです。さらにトマトは、北海道などの産地から愛知や三重などの地域へ切り替わる、いわゆる端境期にあたることから、例年の値上がり時期も重なったといいます。

■価格が“下がっている”野菜は？





スーパー「いせや」によりますと、ホウレンソウとダイコンの値段が下がっているということです。ホウレンソウは2週間前まで1袋322円でしたが、今は214円に。ダイコンは1本322円でしたが、214円に値下がりしました。

値下がりの理由は、猛暑が落ち着き生育に適した気温となったため、収穫量が増えたためだといいます。



さらに、農林水産省が発表した野菜の食品価格では、8品目中、キャベツのみが去年に比べて下がっています。

別のスーパーの関係者によりますと、ちょうど10月上旬から愛知県産のキャベツなどが出始めたためだとしていて、現在200円前後の価格が、もう少しすると量も増え価格が下がることが予想されるということです。