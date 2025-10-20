『ONE PIECE』新刊113巻の表紙にファン衝撃「あなた青髪なのね！」「イメージ変わるな〜」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新コミックス第113巻の書影が公開された。11月4日に発売される。
【写真】シャンクス？横の女性は…衝撃の『ONE PIECE』新刊113巻表紙
作品公式Xで公開され「【表紙を大公開!!】『ONE PIECE』最新113巻 11月4日(火)発売！ 神の騎士団に人質に取られた エルバフの子供達を救えるか!?」と告知。1155話までの11話分が収録される。
表紙イラストにネット上では「カラーになるとイメージ変わるな〜」「表紙だけでおもしろい！！！ワクワクするし、内容も入ってくるし色味もキレイだし！」「あなた青髪なのね！」などの声があがっている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。
