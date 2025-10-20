きょうは全国的に季節がぐっと進みました。北海道では初雪を観測。あすは北日本から東日本にかけて、さらに冷え込む予想となっています。

おでんが恋しい季節がやってきました。東京・北区にあるかまぼこ店。最低気温が15.1℃と、今シーズン最低を観測した20日、多くのお客さんがおでんを求めに来ていました。

80代

「寒いのでおでんを買いに来ました」

20代

「大根と卵ともち巾着とイカ巻。外歩いていて半袖で歩いていたら寒いなと思って、あったかいもの食べたくておでんに」

店の担当者

「やっぱり20℃から18℃。きょうみたいな曇ってるこういう感じが最高なんじゃないか」

一方、北日本に届いたのは“雪の便り”。北海道の稚内市では20日朝、初雪を観測。札幌市の手稲山でも平年より2日遅い初冠雪が観測されました。札幌市に近い中山峠では…

記者

「辺り一面、一気に雪景色となりました。雪も積もっていまして、けっこう湿った雪ですね」

ドライバー

「今年初めてですね。（Q.タイヤは）スタッドレスです」

「予想していたのですけど、ちょっとタイヤ交換間に合わなくて…」

青森県の八甲田山と岩木山でも、今シーズン初の積雪が確認されたということです。

こちらは茨城県にある国営ひたち海浜公園。“秋の絶景スポット”がようやく見頃を迎えました。

埼玉から

「すごく色鮮やかで、きれいな良いタイミングで来られたなと思います」

丘一面を真っ赤に染めるのは、およそ4万本の「コキア」。先週末から紅葉の見頃を迎え、ピークは25日ごろまで続くそうです。

あいにくきょうは朝から小雨がパラつく天気でしたが…それでも多くの人が！

埼玉から

「最高ですね。この涼しさと真っ赤なコキア。来てよかったです」

栃木から

「秋だなって感じがします」

21日も北日本から東日本にかけて気温がきょうよりも低いところが多く、11月並みの肌寒さとなりそうです。