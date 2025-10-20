「2025 MAMA AWARDS」TELASAで独占生配信決定 ライブ・レッドカーペットの模様も
【モデルプレス＝2025/10/20】11月28日・29日に香港・Kai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』が、TELASA（テラサ）で独占生配信することが決定。また、過去3年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも10月20日より配信スタートした。
【写真】「2025 MAMA AWARDS」IVEら豪華な第1次ラインナップ
TELASA「2025 MAMA AWARDS」独占生配信決定
韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが主催する世界最大級のK-POP音楽授賞式『MAMA AWARDS』。1999年に「Mnet映像音楽大賞」として開催され、2009年に「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS（MAMA）」に、そして2022年には「MAMA AWARDS」となり、26年以上にわたってK-POPをけん引してきた。過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストが栄えある賞を授賞。MAMA AWARDSの授賞こそがK-POPアーティストにとって最高の栄誉であり、その実力と人気の揺るぎない象徴と言われてきた。昨年はアジアを超え、K-POP授賞式としては初めて、世界音楽市場1位のアメリカへ進出。アカデミー賞授賞式が毎年開催される場所である、米・ロサンゼルス「ドルビー・シアター」で『2024 MAMA AWARDS』が開催され、K-POPの歴史にまた新たな金字塔を打ち立てた。
そんな豪華アーティストが集結する『2025 MAMA AWARDS』をTELASAで独占生配信することが決定（本配信は、主催者（Mnet Japan、Mnet Smart+、Mnet Plus）を除いて日本独占生配信）。出演者による特別なパフォーマンスや演出、普段は絶対に見ることができないスペシャルコラボなど、毎年『MAMA AWARDS』のステージはその開催当日まで大きな注目を集めている。今年も『2025 MAMA AWARDS』だからこそ実現するパフォーマンスやコラボが数々繰り広げられることだろう。さらに、『2025 MAMA AWARDS』は、アジアをはじめ、アメリカやヨーロッパなど世界各地でリアルタイム配信され、世界中のファンが同じ時間に熱狂を共有することとなる。そんな特別な瞬間と白熱のステージを、TELASAの生配信で観ることができる。
また、授賞式とライブパフォーマンスだけでなく、授賞式の前に行われるレッドカーペットの模様も生配信。もちろん日本語字幕付きで、現地の熱狂をそのまま日本でも味わうことができる。後日には、アーカイブ配信も予定。
さらに『2025 MAMA AWARDS』の独占生配信決定を記念し、TELASAでは過去3年分の授賞式、『2022 MAMA AWARDS』、『2023 MAMA AWARDS』、『2024 MAMA AWARDS』のアーカイブ配信をがスタート。BTSが6冠を達成し、史上初の「MAMA Platinum」を受賞、KARAの電撃復活後初ステージが実現した『2022 MAMA AWARDS』、SEVENTEENが感動のスピーチを披露した『2023 MAMA AWARDS』、BIGBANGの9年ぶりとなる再結集が話題になった『2024 MAMA AWARDS』など、感動のステージを何度でも楽しめる。（modelpress編集部）
