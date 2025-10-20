PS史上11人目の1試合3本塁打

どんなに活躍しても“流儀”を忘れることはない。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。1試合3本塁打＆7回途中無失点10奪三振の歴史的活躍を見せた。3本目の本塁打後、ベンチで見せた行動に「さすがすぎる」とファンも感動した。

初回に先頭打者弾、4回に飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外アーチをかけた大谷。投げても7回途中まで投げ、MVPコールが起こる中で降板した。その直後の第4打席、右腕メギルから左中間へこの日3本目の一発。ポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打だった。

伝説の試合を目の当たりにしたドジャースタジアムは興奮のるつぼと化した。ナインも“ドン引き”するほどの活躍。大谷はダイヤモンドを一周してベッツ、スミスとタッチし、T・ヘルナンデスからひまわりの種シャワーを浴びた。ベンチに戻ると、首脳陣やスタッフ1人ずつとハイタッチを交わし、仮に通り過ぎても忘れずに戻って歓喜を味わった。

現地中継映像はベンチの様子も捉えており、「誰1人欠かさずタッチ」「キョロキョロしてるのかわい」「タッチ逃した人にも戻ってタッチしてるのさすがすぎる」「何気ない気遣いがチームをやる気にさせる」「打てるし、投げれるし、かわいさも合ってなんでもある」「流れ谷作業平」と笑顔になるファンも多かったようだ。

圧倒的なパフォーマンスでシリーズMVPを受賞した。2年連続で出場するワールドシリーズは24日（同25日）から開幕する。（Full-Count編集部）