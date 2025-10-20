働かなくても暮らせるのに、なぜ？ 大地主の祖母が『スーパーの清掃員』になった理由にハッ
十分な資産があり、働く必要のない“大地主”の祖母。
ところがある日突然、「スーパーで資源ごみの分別を手伝う」と言い出したのです。
その理由とは一体何だったのか――。友人が実際に体験したエピソードをご紹介します。
まさかのパート宣言！ 「スーパーで働くわ」
祖母にとって「仕事」とは収入を得るためではなく、地域の一員として関わり、人の役に立つことそのものでした。
その姿から私は、年齢や立場に関わらず“働くことの尊さ”を学ばせてもらったのです。
【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年8月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：fumo
FTNコラムニスト：Yuki Unagi
フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。