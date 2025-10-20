ドジャースV歓喜の輪にいた119億円男に安堵「復帰して」 突如離脱も…夫人と肩寄せニッコリ
ワールドシリーズで復帰なるか
米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。歓喜のグラウンド上にいた男に、現地ファンからは安堵の声が漏れている。
勝利の歓喜に包まれたグラウンド。立っていたのはタナー・スコット投手だった。息子を抱き、マディー夫人と肩を寄せてカメラに笑顔を向けた。
スコットは9日（同10日）、地区シリーズ第4戦の前にロースターから急きょ外れた。下半身にできた腫瘍の除去手術を受けたことが理由だとデーブ・ロバーツ監督は説明。規則によりリーグ優勝決定シリーズにも出場資格がなくなっていた。
マディー夫人が自身のインスタグラムに実際の画像を公開。スコットの元気そうな姿に米ファンから反響が寄せられている。
「なんて可愛い家族なの！」
「君がブルペンに必要だ」
「タナーがワールドシリーズで復帰してくれるといいんだけど」
「タナーの姿が見られて良かったわ」
「タナーに復帰してほしいよ」
今オフ、4年7200万ドル（約119億2000万円＝当時）の契約でドジャース入りし、開幕からクローザーを務めていたスコット。シーズン61試合に登板したものの防御率4.74と振るわず、今季のポストシーズンではまだ登板がない。
（THE ANSWER編集部）