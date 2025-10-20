ワールドシリーズで復帰なるか

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。歓喜のグラウンド上にいた男に、現地ファンからは安堵の声が漏れている。

勝利の歓喜に包まれたグラウンド。立っていたのはタナー・スコット投手だった。息子を抱き、マディー夫人と肩を寄せてカメラに笑顔を向けた。

スコットは9日（同10日）、地区シリーズ第4戦の前にロースターから急きょ外れた。下半身にできた腫瘍の除去手術を受けたことが理由だとデーブ・ロバーツ監督は説明。規則によりリーグ優勝決定シリーズにも出場資格がなくなっていた。

マディー夫人が自身のインスタグラムに実際の画像を公開。スコットの元気そうな姿に米ファンから反響が寄せられている。

「なんて可愛い家族なの！」

「君がブルペンに必要だ」

「タナーがワールドシリーズで復帰してくれるといいんだけど」

「タナーの姿が見られて良かったわ」

「タナーに復帰してほしいよ」

今オフ、4年7200万ドル（約119億2000万円＝当時）の契約でドジャース入りし、開幕からクローザーを務めていたスコット。シーズン61試合に登板したものの防御率4.74と振るわず、今季のポストシーズンではまだ登板がない。



（THE ANSWER編集部）