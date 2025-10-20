《新作》可愛いすぎて思わず2度見！！（汗）【イオン】で発見ッッ♡「コラボ食品」

【フィラデルフィア】のクリームチーズの新商品として登場した【サンリオ】キャラとの可愛いコラボパッケージを【イオン】で発見！ 日本での発売55周年を記念したコラボ商品で期間限定販売。おやつやおつまみにぴったりな食べやすいサイズ感のクリームチーズが、いつもとは違う特別なパッケージになっており、ちょっと贅沢な気分を満喫できそうです。

食感が楽しめそうな「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン & ナッツ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛くて2度見せずにはいられなかった」と語るこちら。ウインクしたマイメロディが描かれた、ファンにはたまらないパッケージとなっています。ラムレーズンとクラッシュしたアーモンドを合わせていて、柔らかなクリームチーズとの食感の違いが楽しめそう。

マイメロディのイラスト & 上品な配色に気分も上がる！

「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン & ナッツ」は、食べ切りやすい個包装タイプなところも魅力的。レポーターHaruさんによれば「中の包みまで可愛いマイメロ仕様」で、パープル × ゴールドの上品な配色もポイント。開けるたびに気分まで上げてくれそうです。パーティーシーンにみんなでシェアしながら食べるのも良さそう。

優しい甘さが味わえそうな「フィラデルフィア6P まろやかはちみつ」

お座りしているポムポムプリンの姿がとってもキュートなパッケージ。はちみつ風味が楽しめるクリームチーズは、優しい甘さも感じられそうです。味わいは比較的シンプルな分、癖のない食べやすさがありそう。はちみつ好きな人はぜひお見逃しなく。

ひと手間加えればオードブルにも！

「フィラデルフィア6P まろやかはちみつ」の個包装はコラボデザインではありませんが、冷蔵庫にストックしておけば、おやつやおつまみに手軽に食べられそうです。クラッカーにのせるなどして、プチ贅沢なオードブルのようにも楽しむのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino