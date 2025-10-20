乃木坂46・池田瑛紗、同期と“2時間きり”のディズニーへ 「ホントに仲良い」「楽しそう」
乃木坂46の池田瑛紗が19日、自身のインスタグラムを更新。5期生メンバーと共に“2時間きり”のディズニーを楽しんだことを報告し、ファンから「楽しそう」「仲良し写真ありがとう」といった声が寄せられている。
池田は投稿で「二時間きりのディズニー」とコメントし、夜のディズニーリゾートで撮影した写真を公開。チェック柄のコートに赤いリボン付きカチューシャを合わせ、満面の笑みを見せている。
また、同期の岡本姫奈、菅原咲月、中西アルノとの4ショットも投稿。仲良く寄り添う姿が微笑ましく、ファンの間では「仲良し4人組でディズニー行ったんだね」「ホントに仲良いな」といった反響が寄せられている。
4人はプライベートで旅行に行くなど、以前から仲良しの同期メンバーとして知られている。
引用：「池田瑛紗」インスタグラム（＠teresaikedaofficial）
