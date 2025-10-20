170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、大人の魅力あふれる秋コーデに反響「ぞっこん」「スタイル抜群ですね」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が、20日までにインスタグラムを更新。秋らしいコーデの数々を公開し、反響が集まっている。
【写真】穂川果音のかわいい秋コーデの数々をファン絶賛（ほか11枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川が「先週のアベプラお天気コーデ 毎日、次の日のお天気に合わせた衣装でお天気伝えています 先週はコロコロと変わるお天気。雨かと思ったら晴れて夏日になったりと寒暖差も多かったですね〜！今週は寒気の影響で東日本〜北日本の気温がぐっと下がります。体調崩さないように気をつけようね〜」とつづり公開したのは、番組出演時に着用した衣装ショットだ。
写真には、肩が大胆に出たパンツスタイルのコーデやロングスカートの大人っぽいコーデなどが収められており、どのカットも抜群の美貌と美スタイルがまぶしい。
コメント欄にはファンから「水色にニットにぞっこん」「コーデかわいい。笑顔もステキ」「スタイル抜群ですね」「素晴らしいです!! 美しいです」などの声が集まっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【写真】穂川果音のかわいい秋コーデの数々をファン絶賛（ほか11枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川が「先週のアベプラお天気コーデ 毎日、次の日のお天気に合わせた衣装でお天気伝えています 先週はコロコロと変わるお天気。雨かと思ったら晴れて夏日になったりと寒暖差も多かったですね〜！今週は寒気の影響で東日本〜北日本の気温がぐっと下がります。体調崩さないように気をつけようね〜」とつづり公開したのは、番組出演時に着用した衣装ショットだ。
コメント欄にはファンから「水色にニットにぞっこん」「コーデかわいい。笑顔もステキ」「スタイル抜群ですね」「素晴らしいです!! 美しいです」などの声が集まっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）