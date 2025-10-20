益若つばさ40歳を息子がお祝い サプライズプレゼントに感激「ほんと日に日に成長してるなぁ、、」
ファッションモデルの益若つばさがが20日に自身のインスタグラムを更新し、帰省した息子に誕生日をお祝いされたことを報告した。
【写真】40歳に全く見えない益若つばさと、イケメンに育った息子の親子2ショット
13日に40歳の誕生日を迎えた益若は、「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」「さりげなくママの誕生日のTシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」と、母親思いの息子を褒め称えながら、2ショットを公開している。
さらに益若は「一回寝たと思ったら夜中また起きてきてどうしたのかと思ったら『誕生日プレゼント渡せてないから』と、サボテン くれました！」と、真夜中のサプライズプレゼントも報告。「嬉しいーー！！わざわざ買いに行ってくれてるのも知らなかったよ。ほんと日に日に成長してるなぁ、、」と息子の成長を実感した様子だ。
コメント欄には、誕生日への祝福の声のほか、「流石はつーちゃんの息子ちゃん」「息子さんもかっこいい〜」といった息子への称賛の声も寄せられている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」インスタグラム（@tsubasamasuwaka1013）
