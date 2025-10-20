◆東京新大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽杏林大９―４東京国際大（２０日・飯能市民）

奥武蔵の夕空に、歓喜の声が響き渡った。ゲームセットが宣告されると、杏林大ナインは激しく体をぶつけ合い、喜びを分かち合った。杏林大、創部４０年で初のリーグ制覇。三塁側スタンドからは５色のテープが投げ込まれ、涙を流す関係者もいた。

立大の指揮官として２０１７年の全日本大学選手権で５９年ぶりの日本一に導いた溝口智成監督（５７）が、２４年１月に就任。「本当によくやりました。選手が出し切った感じです。今朝の時点で３チームに優勝の可能性があって、僅差のリーグを何とかモノにできて。うれしいですね」。歓喜に沸くナインの姿を、瞳を潤ませながら見つめた。

ハイレベルな１部校がしのぎを削る東京新大学リーグ。溝口監督はナインに伝えた。「一つ一つのプレー、場面場面には意味がある。それをしっかり理解してプレーできるようになろう。普段の練習から手を抜かずに全力でやっていこう」。経験値を増した男たちは競り合いにも負けないようになった。そして、栄冠に輝いた。

明治神宮大会への出場権を懸け、１１月２日開幕の第２１回横浜市長杯争奪関東地区大学野球選手権（横浜）に臨む。「ここから神宮に行くのがまた大変ですが、しっかり気持ちを作って、このリーグの優勝チームとして全力でやろうと思います」と溝口監督。覇者のプライドを胸に、秋のハマスタで暴れまくる。（加藤 弘士）