『チェンソーマン レゼ篇』戦闘場面カット解禁 パンツが…ボムVSチェンソーマン続々
大ヒット公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の戦闘場面カットが解禁された。チェンソーマンやボムの戦闘シーンを見ることができる。また、公開31日間で観客動員数426万人、興収65億円を突破したことが、配給の東宝より発表された。
【画像】パンツ丸見えのボム！公開された『チェンソーマン レゼ篇』戦闘カット
また、24日からは、SCREENX、ULTRA 4DXでの上映も全国24の劇場で決定。同作最大の見どころでもある、チェンソーマンとボムのバトルシーンが、自分の目の前で繰り広げられているかのような、極限の臨場感を劇場で体験できる。同じく24日から、英語字幕版での上映も決定した。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
