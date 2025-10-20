MAZZEL、4thシングルリリース日決定 NAOYA主演ドラマ曲、SEITO作詞作曲参加曲を収録
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11月26日に4thシングル「Only You」を発売する。それに合わせ、今作のジャケット写真が公開された。
【写真】屋根裏部屋をイメージ…4thシングル「Only You」通常盤・初回プレス
ジャケット写真は、エンディングテーマに起用されたNAOYAが主演を務める日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』の原作にも登場する屋根裏部屋をイメージしたデザインとなっている。CDは通常盤をはじめ、全4形態それぞれが異なったデザインとなっている。初回限定盤とOfficial Fan Club“MUZEUM”会員限定販売のMUZEUM盤はメンバーの最新写真を使用したスペシャルなデザインとなっている。
今作の表題曲「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級にはかなくも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラード。3曲目に収録される新曲「Trap」は危険な恋へと誘うセクシーな歌詞とサウンド感で、メンバーのSEITOが作詞・作曲に参加した。
CDは2曲に加え、今年8月にデジタルリリースした「DANGER」を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMusic VideoとBehind The Scenesの特典映像のほか、ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）が封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオル、MAZZEL official Fanclub“MUZEUM”会員限定販売では40ページのPhotobookに加えアクリルスタンドとネームキーホルダー（購入時メンバーセレクト可能）が封入される。
また、来年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募できる。
