渡邊渚、ショーパン姿で美脚スラリ カレンダーオフショット公開
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。美脚が映えるショーパン姿を披露した。
【写真】ショーパン姿で…スラリと映える美脚を披露した渡邊渚
渡邊は「2026年カレンダーオフショット。この冬はロングブーツを買って、たくさん履きたい！と思いました。カレンダー受注販売は10月21日火曜までです！！！」と呼びかけている。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
