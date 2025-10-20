吉本の中堅・若手芸人10人が20日、大阪ミナミのYESTHEATERでライブ「みなさまへ、大切なご報告がございます」に出演。ウソかホントか、重大な発表？からどうでもいい報告まで飛び出した。

冒頭からフースーヤ・谷口理、田中ショータイム、藤崎マーケット・トキの3人が頭を下げながらウソの犯罪歴を報告して謝罪。その流れでcacao・浦田スターク、高橋、たっぺい、ジョックロック・福本ユウショウ、ゆうじろー、例えば炎・タキノルイ、田上が揃ってどうでもいいような報告で続き、観客を笑わせた。

「ライブでの言動に関するご報告」「プライベートでの報告」のテーマなどで盛り上がった。だが、ライブのタイトル「大切なご報告があります」の大げさ？な告知に「あんなん出したら（観客が）釣られるやん」との指摘が入ると、MCのコウノ・オブ・ザ・イヤーが「釣ったらええねん」と思わず口走って笑いを誘い、トキから「あすからコウノ・オブ・ザ・ツリー（釣り）にしろ」とのツッコミが入った。

一番の“ご報告”は最年長のトキから。13日まで開催された大阪・関西万博のパビリオン「よしもとwaraii myraii館」で連日、芸人がMCとして出演し、繰り広げられた「カラオケ・盆踊り大会」について感想を求められ「本音？終わってせいせいしております」と暴露して、壇上、客席から大爆笑が巻き起こった。