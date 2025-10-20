»³ËÜ»á¤¬µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò·óÇ¤¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢±Æ»³»á¤Î¸åÇ¤
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï20Æü¡¢»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê67¡Ë¤¬µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿±Æ»³²í±Ê»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ËÍý»ö²ñ¤Ç½ñÌÌ·èµÄ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÆüËÜ¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤ÏÍèÇ¯3·î¤ÎÌò°÷²þÁª¤Þ¤Ç¤òÇ¤´ü¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·¤¿¤Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ò¿ø¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£·óÇ¤¤Ï»ÃÄêÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢»³ËÜ»á¤ÏÆ±6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿¦Ì³¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÃË»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤äÈØÅÄ¤Ç¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼ç¤ËÇ¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¶¯²½¤äÉáµÚ¡¦°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¡£