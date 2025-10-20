´üÂÔ¤Î¼ã¼êÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È¤¹¤´¤¤³ÑÅÙ¡É¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸È¬¤Î»ú¸Ç¤á¤ËÌåÀä Å·Å¨¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡ÄÀäÂÐ²¦¼Ô¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò¡È¥â¥í¡É¤Ë¤¯¤é¤¦
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê10·î17Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥µ¥ó¥Î¥¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼ÌåÀä¡Ä¡È¤¹¤´¤¤³ÑÅÙ¡É¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸È¬¤Î»ú¸Ç¤á
¡¡´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀäÂÐ²¦¼Ô¤ËÁ±Àï¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡È½÷²¦¤Î´ÓÏ½¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤´¤¤³ÑÅÙ¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸µ»¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿WWE¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ç¡¢£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹ÁÈ¤¬°éÀ®ÃÄÂÎ¡ÈNXT¡É¤«¤é¤Î»ÉµÒ¡¢¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡õ¥¶¥ê¥¢ÁÈ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¿¥Ã¥°¤È¡È¥Ñ¥ï¡¼¡õ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¼ã¼ê¥¿¥Ã¥°¤Î·ãÆÍ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£½ªÈ×¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¥½¥ë¤ËÆÀ°Õ¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸È¬¤Î»ú¸Ç¤á¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢8¡É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢¥½¥ë¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¿¶¤êÊ§¤¦¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥½¥ë¤¬¡Ö·è¤Þ¤ì¤ÐÌµÇÔ¡×¤ÎÉ¬»¦µ»¡È¥½¥ë¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¤ò¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ë¸«Éñ¤¦¤¬¡¢2¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¶¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¥½¥ë¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯µ»¤ÇÄ©Àï¼Ô¤¬»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òµÒÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿NXT½êÂ°¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤¬¥½¥ë¤òÄ©È¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹³ÁèÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥½¥ë¤¬µ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤ì¡¢¡È¥Õ¥£¥®¥å¥¢8¡É¤ò¤«¤±Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ¨¤²¤¤ì¤ºÌµÇ°¤Î¥¿¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡È¼ã¤µ¡É¤¬ÏªÄè¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤ËÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¡È¥¶¥ë¡¼¥«¡É¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¨¥°¤¤8¤Î»ú¡×¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¸ß¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö°®¼ê¤·¤Æ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë