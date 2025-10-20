令和ロマン・くるまが「１番面白い」と思う先輩芸人を実名告白した。

10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

バングラデシュ国内を移動中のバスの中で、ディレクターから「普段先輩だと誰と飲むんですか？」と質問されたくるまは「国民的芸人のビスケットブラザーズ・原田さん（原田泰雅）」と答えた。さらに「理論上は1番面白くて天下取るべき」と絶賛した。

しかし、くるまによれば、原田の才能が正当に評価されていない理由があるという。「体のサイズがデカすぎて、今ルッキズムと戦ってます」と説明し、「毎回彼は言っていました。『ルッキズム』と戦っていると」と明かしていた。